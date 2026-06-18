"DOBILA SVOG SAVRŠENOG MUŠKARCA" NATAŠA BEKVALAC POKAZALA FRAJERA: Ljudima popadale vilice, a on kao iz filma (FOTO)
Nataša Bekvalac pronašla je svog savršenog muškarca, ali samo uz pomoć veštačke inteligencije. Njena sestra Kristina Bekvalac malo se zaigrala u aplikaciji pa je poželela da svojoj sestri nađe idelanog muškarca, što je i uspela.
Pevačica je izborom AI-a bila oduševljena pa je odmah podelila na društvenoj mreži Instagram i napisala:
- Pošto je Kristina od svog Chatgpt dobila savršenog muškarca evo šta moja lutkica misli, kakav dasa bi meni odgovarao . Nisam nezadovoljna - napisala je ona uz nekoliko emotikona smeha.
Fotografija je za kratko vreme izazvala brojne reakcije, a nagađanja o njenom ljubavnom životu počela su da se nižu. Međutim, Nataša nije dugo ostavila javnost u neizvesnosti, već je ubrzo otkrila o čemu je zapravo reč.
Pevačica je objasnila da misteriozni muškarac ne postoji, već da je nastao uz pomoć veštačke inteligencije.
"Počela sam da volim sebe"
Bekvalčeva priznaje da danas mnogo teže može da uplovi u vezu.
- Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam da volim sebe ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svesna svojih prioriteta i znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih se ja zaljubila u njega - govorila je Nataša za Blic.
Veza sa ženom
Nataša se našalila i "priznala" da je razmišljala o vezi sa ženom, te je otkrila šta ju je sprečilo u toj ideji.
- Ja mnogo volim žene i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmiljala i o tome da možda da treba da budem sa ženom i zaista me sve usrećuje, ali je problem što me nikako ne privlače u s*ksualnom smislu. Ja svakako imam žene oko sebe i njihovu podršku i jako sam srećna zbog toga - govorila je u svom stilu pevačica za Blic.
Brak nikada više
Bekvalčeva je još jednom otkrila da je brak više uopšte ne zanima.
- Brak mene stvarno ne zanima, ne zato što sam ozlojeđena žena, već mislim da brak nije potreban da bih nekog volela, poštovala... Ja to mogu sve i bez braka, to mi je samo komplikovalo sve, a svakako to nije nikakva garancija. Za sve mogu da kažem "Nikad ne reci nikad", ali za ovo stvarno mogu da kažem nikad. Jer smatram da je to za mene potpuno bespotrebno i besmisleno - rekla je Nataša