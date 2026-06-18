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Nataša Bekvalac pronašla je svog savršenog muškarca, ali samo uz pomoć veštačke inteligencije. Njena sestra Kristina Bekvalac malo se zaigrala u aplikaciji pa je poželela da svojoj sestri nađe idelanog muškarca, što je i uspela.

Pevačica je izborom AI-a bila oduševljena pa je odmah podelila na društvenoj mreži Instagram i napisala:

- Pošto je Kristina od svog Chatgpt dobila savršenog muškarca evo šta moja lutkica misli, kakav dasa bi meni odgovarao . Nisam nezadovoljna - napisala je ona uz nekoliko emotikona smeha.

Fotografija je za kratko vreme izazvala brojne reakcije, a nagađanja o njenom ljubavnom životu počela su da se nižu. Međutim, Nataša nije dugo ostavila javnost u neizvesnosti, već je ubrzo otkrila o čemu je zapravo reč.

Pevačica je objasnila da misteriozni muškarac ne postoji, već da je nastao uz pomoć veštačke inteligencije.

Foto: Print Screen

"Počela sam da volim sebe"

Bekvalčeva priznaje da danas mnogo teže može da uplovi u vezu.

- Postala sam i izbirljiva i oprezna. Počela sam da volim sebe ali ne u smislu da sam egoistična, nego sam svesna svojih prioriteta i znam kakav muškarac treba da se pojavi da bih se ja zaljubila u njega - govorila je Nataša za Blic.

Veza sa ženom

Nataša se našalila i "priznala" da je razmišljala o vezi sa ženom, te je otkrila šta ju je sprečilo u toj ideji.

- Ja mnogo volim žene i nikada se nisam trudila da sakrijem afinitet prema ženama i toj ženskoj energiji. Čak sam razmiljala i o tome da možda da treba da budem sa ženom i zaista me sve usrećuje, ali je problem što me nikako ne privlače u s*ksualnom smislu. Ja svakako imam žene oko sebe i njihovu podršku i jako sam srećna zbog toga - govorila je u svom stilu pevačica za Blic.

1/4 Vidi galeriju Nataša Bekvalac i Kristina Bekvalac Foto: Kurir

Brak nikada više

Bekvalčeva je još jednom otkrila da je brak više uopšte ne zanima.