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Nevena Stamenković, devedesetih godina bila je san svakog muškarca. Ona je bila deo grupe "Models", a opšte je poznato da su taj sastav činile četiri mlade i lepe devojke.

Nevena je godinama važila za jednu od najatraktivnijih dama sa domaće javne scene, a poslednjih meseci ponovo je u centru pažnje zahvaljujući profilu na platformi za odrasle, gde objavljuje provokativan sadržaj koji ne prestaje da intrigira javnost. Iako bi mnogi pomislili da joj takav vid zarade omogućava lagodan život bez dodatnih obaveza, ona je odlučila drugačije - vratila se "običnom" poslu.

- Dobrodošli, baš mi je drago što vas vidim! - dočekala je medije nasmejana Nevena, vidno raspoložena i puna energije.

"Gazde Kinezi su divni ljudi"

Nismo krili iznenađenje zbog njene odluke da se ponovo zaposli, naročito imajući u vidu njenu veliku popularnost na internetu, gde dobija i izuzetno unosne ponude.

- Iskreno, bilo mi je dosadno kod kuće. Upala sam u neku kolotečinu i shvatila da mi treba promena, dinamika, kontakt sa ljudima. Ja sam osoba koja ne može da sedi skrštenih ruku. Ovde mi je zaista lepo, atmosfera je odlična, a gazde Kinezi su divni ljudi. Posebno moram da pohvalim šeficu Radu - žena je prava kraljica - priča Nevena bez zadrške.

1/5 Vidi galeriju Nevena Stamenković Foto: Petar Aleksić

Zatekli smo je u radnoj uniformi, zakopčanu do grla, što je potpuni kontrast njenom imidžu na društvenim mrežama. Ipak, zanimalo nas je da li i u ovom okruženju privlači pažnju muškaraca.

- Navikla sam na to gde god da se pojavim, ali ovde sam maksimalno posvećena poslu. Trudim se da budem profesionalna i ne obraćam pažnju na takve stvari. Osim toga, već nekoliko meseci sam u vezi, tako da sam fokusirana na svoj privatni život i obaveze - kaže ona.

Dotakli smo se i njenog porodičnog života, posebno odnosa sa sinom Rastkom, kojeg je dobila u braku sa Srđanom Adžemovićem.

- Rastko trenutno živi kod oca. Jedno vreme je bio sa mnom, ali smo procenili da je za njega sada bolje ovako. Naravno, u stalnom smo kontaktu i imam njegovu podršku, kao i podršku svoje strane porodice, sve dok ne preterujem ni u čemu - iskreno je zaključila Nevena za Informer.

1/8 Vidi galeriju Nevena Stamenković Foto: Petar Aleksić

Bila psihički loše

Šuškalo se da je Nevena u jednom trenutku završila u Lazi, ali ona je to demantovala.

- Nije istina da sam bila u "Lazi Lazarević", to moram kategorično da demantujem. Iza mene je veoma težak period, kada sam psihički bila loše. Borila sam se sa teškom depresijom, ali sam uz pomoć stručnjaka i lekova koju su mi prepisali uspela da prebrodim sve to. Sada sam dobro - rekla je Stamenkovićka za Informer.

Ona se osvrnula na situaciju sa kojom se susreće koleginica, pa objasnila kako se oseća povodom toga.

- Pročitala sam za Minu i videla da i mene provlače sada po medijima. Žao mi je zbog nje, veoma. Verujem da je preopterećena... Jadna žena...Nadam se da će biti dobro - rekla je Nevena za pomenuti medij.