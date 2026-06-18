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Dalila Dragojević već nekoliko godina živi daleko od Balkana, tačnije u Americi. Ona je tamo pronašla sreću kraj svog partnera Marka, ali posao nije pronašla. I dalje zarađuje tako što traži ljudima pare dok lajvuje na Tiktoku.

Dalila se usnimila u bazenu i otkrila svojim pratiocima da bi je oraspoložio jedan "lav".

- Danas nešto nisam raspoložena, ali bi me oraspoložio jedan "lav" kad bi ovde protrčao dok sam u bazenu - rekla je ona, pa se obratila jednoj pratiteljki, koja joj je u živom prenosu poslala poklon.

- Mene samo moja Balkan nagradi, ona kad vidi da ja uživam ona meni kaže: "Evo ti, Lilo, uživaj još više!" - pohvalila se bivša rijaliti učesnica, dok su mnogi mišljenja da je ovakvo ponašanje potpuno degutantno, budući da se narodu sa Balkana obraća iz Amerike.

Foto: Printscrean

Kuća u Bosni joj zvrji prazna

Kao što svi znaju, Dalila je prevarila svog supruga na njegove oči u rijalitiju, a naravno da je nakon izlaska svako krenuo svojim pute. Međutim, dom u koji su uložili mnogo novca kako bi svili ljubavno gnezdo, danas je prazan.

Iz svog porodičnog doma otišli su pravo u rijaliti gde je njihov brak doživeo potpuni fijasko, a nakon završetka Zadruge, Dalila se sama vratila u kuću gde je živela sa Dejanom

Dejan njenu prevaru nije oprostio, a kako nije imala gde nakon javne prevare svog partnera, Dalila se vratila u nekadašnje ljubavno gnezdo, ali je isto i ona sama ubrzo napustila, a kuća zvrji prazna.

1/8 Vidi galeriju Dalilina kuća u Šepku Foto: Printscreen YouTube

Dalilin otac hteo Dejanu da prepiše kuću

Dalilin otac, Huso Mujić je tada stao na stranu bivšeg zeta kome je želeo da prepiše kuću koju su supružnici zajedno izgradili od temelja na njegovom imanju.

- I ne treba da se vraća. Šta će se vraćati? Gde ga se vrati? Sa onim Filipom da se vrati? Ovde ne može živeti, tu Dejan živi sad - govorio je Huso za domaće medije.