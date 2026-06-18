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U emisiji „Pitao bih za druga”, bivša učesnica rijalitija „Elita 9” Rada Todorović iznela je šokantne tvrdnje o odnosu Mine Vrbaški i Viktora Gagića. Prema njenim rečima, poznato rijaliti prijateljstvo pretvorilo se u izdaju, dok je sam Viktor pokazao da nije bio veran, pokušavajući tajno da osvoji Radu dok je već bio u vezi sa Minom.

Rada je tokom gostovanja kod voditelja Joce Novinara i Stefana Miloševića Pande objasnila kako ju je Mina neprijatno iznenadila i izdala. Iako su se upoznale nekoliko dana pred ulazak u rijaliti i Mina joj se predstavila kao bliska drugarica, situacija se ubrzo drastično promenila. Rada tvrdi da je Mina sve vreme njoj „nabacivala” Viktora, da bi na kraju ona sama započela vezu sa njim.

- Poenta je što je Mina bila moja drugarica, a onda se smuvala s Viktorom kog je nabacivala meni sve vreme. Baš je ružno ispalo s njene strane zato što ako mi se predstavljala kao drugarica onda neću uzeti njenog dečka s kojim je u priči ili s bivšim”.

Pored toga, bivša zadrugarka je otkrila da se nakon izlaska čula sa Viktorovom sestrom, za koju kaže da je predivna devojka i sa kojom je ostala u kontaktu. Njegova porodica, prema Radinim rečima, apsolutno ne podržava njegov odnos sa Minom i poručuju da ga u tom ponašanju „ne prepoznaju”.

Foto: Boba Nikolić

- Rekla mi je (Viktorova sestra) da sam prema Viktoru bila mnogo korektna i da se nisam folirala kao neki i igrala rijaliti kao neki... Nadam se da će Viktor uvideti kad izađe da sam mu bila prijatelj i da sam sve pričala iz najbolje namere”.

Viktorovo tajno muvanje: "Ja i ti bi bili top"

Najveći šok u emisiji usledio je kada je Rada odlučila da voditeljima i gledaocima oda tajnu o Viktorovom ponašanju iza Mininih leđa. Iako je bio u vezi sa Minom, on je paralelno flertovao sa Radom znao za tog dečka iz obezbeđenja, meni je stalno dobacivao: 'Ja i ti bi bili top, ali ti si mnogo luda'. Znači ni on nije bio veran”.

Mina Vrbaški kao "rijaliti trofej"

Na ovu intrigantnu priču nadovezala se i Anja, dajući svoje viđenje Viktorovih motiva za vezu sa već poznatom rijaliti učesnicom. Ona smatra da je Viktor iz ovog odnosa svesno izvukao korist i sebi „digao cenu”.

- Njemu je Mina bila trofej, hteo je da smuva nekog popularnog rijaliti igrača. On bi sad prešao verovatno na neki drugi trofej jer su nebitni bez jakih žena”.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube