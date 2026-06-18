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Kristijan Golubović i dalje neprestano govori o svojoj bivšoj partnerki Kristini Spalević, sa kojom ima dvoje dece, a ona je sada rešila da mu se obrati.

- Svaki dan slušam o sebi svašta! Čovek me ne ostavlja na miru! Znate li koliko treba živaca da prestaneš da reaguješ? Ne znam da postoji neko ko toliko pljuje majku svoje dece kao on! Kristijan je postavio standard i rekord u pljuvanju majke svoje dece - rekla je Kristina Spalević.

- Izbegavam da govorim o Kristijanu, ali kad te neko satima pljuje na lajvu treba dosta snage da se uzdržiš. Prebacuju mi da nebih uspela da nisam bila sa njim. U čemu sam uspela? Najiskrenije mislim da bih uspela kao pevačica, što sam najviše volela da radim, da nije bilo njega! - zaključila je Kristina i poručila da je konačno spremna da nastavi dalje.

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Pravili smo treće dete pre mesec dana

Golubović je nedavno otkrio da se nada pomirenju sa bivšom partnerkom Kristinom, koju je upoznao u rijalitiju “Zadruga“, ali se sada situacija totalno promenila. Pobednik poslednje sezone “Farma“ otkrio je nove pikanterije sa već sada bivšom partnerkom, ali i šokirao detaljima iz njihovog odnosa.

- Upoznao sam nove ljude, nove i ženske i muške osobe, ali sam opet u svemu sam. Na kraju sam životnog puta i sve što radim i stvaram je za porodicu, a sve puteve ostale sam već sam “preterao“. Privatni život me je rasturio i prvi put iz mog srca izlaze zmije koje me grizu i nisam znao da sam u nedrima čuvao zmiju. Sa Kristinom sam 13. maja kada nam je bila godišnjica išao zajedno u kupovinu, gde smo kupili prsten, pravili krštenje, a zatim vodili ljubav i pravili treće dete i bilo je sve u redu i dogovor je bio da se ne zna javno za pomirenje i da joj dam prostora i da kroz zabavljanje postanemo još bolji, a kasnije zvanično da se pojavimo zajedno. Ona je krila od javnosti, nije fer, to je bilo pre samo mesec dana – otkrio je Kristijan na samom početku, a onda se osvrnuo na negativne komentare koje dobija njegova bivša partnerka.

- Zna se gde je bila, kako je živela i kako živi sada bez mene. Nisam manipulator i narcis, ja nisam neko ko se slika radi lajkova i moj život nije ko šta misli, nego šta ja uradim nekome koga volim, a njoj je uvek bilo važno ko i šta misli. Ispada da sam je šest godina maltretirao, a možda čekamo treće dete. Ona treba da zna kako da se ponaša. Povucite paralelu kako Kristina đuska u pabu ispred Čorbe i vratite snimak sa koncerta od pre neko veče. Da li ima sličnosti, jel to radi majka dvoje dece koja je sveže ojađena? Svi znaju istinu, ljudi oko nas sve znaju. Ne želim da moja deca gledaju ljude koji rade stvari koje su loše. Meni je jasno da neko želi da bude sa kokoškama, ali kad neko napravi od kokoške orla to treba da se ceni.

Bivšem rijaliti učesniku je trenutno samo jedno u glavi i o tome najviše razmišlja.

- Postoji mogućnost da je u drugom stanju i bio bih najsrećniji, sa tom namerom sam tri puta uradio ono šta sam trebao da uradim. Kao što je bilo sa Kirilom i Konstantinom tako je bilo i sada – otkrio je on.

1/7 Vidi galeriju Kristina Spalević Foto: Boba Nikolić

"Volim je najviše na svetu i ona mene obožava"

Kristijan ističe da je inat najveći problem njihovog odnosa.

- Manipulator sam zato što je molim da ne živi kako je živela pre, a sve što sam rekao je ona meni pričala o njenoj porodici i za sve krivila njih kompletno. To dokazuje njen karakter i kad joj treba nešto dobra je sa mnom. Dao sam 4. 000 evra samo pred krštenje, a kad sam tražio 100 evra, ona je tražila priznanice i fakture. Kad bih dostavio sve koliko novca sam dao to ne bi moglo da stane ni u Palatu pravde – rekao je Golubović, a onda progovorio i o njihovoj trenutnoj komunikaciji, ali se dotakao i alimentacije.

- Imamo kontakt od trenutka od trenutka. Ovaj raskid je bio iz čista mira, a to što ona radi je ružno, a pre dvadeset dana pravili smo dete. Ne dozvoljavam na nju, vi ne znate koliko su ove ruke zuba polomile tajno zbog te Kristine Spalević. Volim je najviše na svetu i ona mene obožava, ali priča totalno drugačije zbog deset klikova i lajkova. Ne mogu da razumem da njen brat okreće glavu od mene, a pre godinu i po dana nije okretao kad je trebalo odelo i kad je bio “veliki“ što ga je Kristijan Golubović odveo na maturu. Udostojio sam ih imena i prezimena, a oni lažu narod. Neka kaže kakva je po prirodi i sa kim imamo posla, a ne da se folira. Posle ovoga ne želim da mi se dese emocije ni prema kome. Nikada neću dati novac za alimentaciju, već deci i do deset miliona evra, ali tražim dvosmerno starateljstvo, da svako decu može da vidi kada poželi, drugačije ne pristajem ni na šta.