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Nakon što je pevač Šako Polumenta izneo neverovatne detalje o svom braku, kao i o vanbračnim aferama, naišao je i na lavinu komentara na društvenim mrežama

Naime, pevač je tokom gostovanja u jednoj emisiji iznenadio javnost izjavom da je imao mnogo ljubavnica i da njegova supruga zna za svaku njegovu prevaru.

Iskreno je priznao da su on i supruga u jednom periodu bili razdvojeni četiri godine, pa su od 1995. do 2010. godine "stavili tačku" na svoj odnos.

"Imao sam mnogo ljubavnica"

Takođe je priznao da je dobijao poklone od obožavateljki.

- Imao sam mnogo ljubavnica, zna to moja žena. Ona i ja nismo bili zajedno četiri godine. Od 1995. do 2010. smo bili zajedno, ali smo stavili tačku. Dobijao sam svašta nešto od ljubavnica i devojka, i donji veš su skidale baš na stejdžu. Nisam nikada rekao da sam oženjen ni jednoj - rekao je Šako ranije za emisiju" Premijera - vikend specijal", pa nastavio o tome.

1/5 Vidi galeriju Šako Polumenta razočarao se u kolegu Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen TikTok, Damir Dervišagić

- Neću svoju ženu da ponizim, ona je meni celog života nešto sveto. Imao sam ljubavnica posle 2010. godine ne kajem se, bilo mi je lepo. Nešto u tom trenutku nije radilo, ali moja žena je žena mog života, ona je junak. Ljubavnice su devojke koje pozdravljam, mi se i danas viđamo i popričamo. Ja sam mnogo puta bio namirisan od ženskih parfema, a da nisam bio ni sa jednom.

Problemi sa estardnom mafijom

Šako je godinama na javnoj sceni, a jednom prilikom je za Blic ispričao kako je imao problema sa estradnom mafijom.

- Sećam se da je baš bilo gusto. Estradna mafija vlada, samo je pitanje koga će da targetiraju. Narod nema pojma koliko pevača je zapravo u tome, koliko njih nije uspelo da se odupre pritisku. Nisam dozvolio da me bilo ko ucenjuje, zato sam se povukao i nisam pevao na prestižnim mestima, nego sam išao u dijasporu. Morao sam da se snađem i brzo mislim. Kad su videli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju decu, da prete i pominju neke bombe. Nisam se dao uplašiti i bio sam dostojanstven iako mi nije bilo svejedno - rekao je pevač, pa je potom dodao:

Ovako je nekada izgledao:

1/9 Vidi galeriju Šako Polumenta nekad i sad Foto: Dragana Udovičić, Aleksandar Jovanović Cile, Kurir

- Proganjali su me na svaka tri meseca. Mnogi su se prepustili, ja nikada nisam i zato sam trpeo sankcije, svađao se, nema gde me nisu zabranjivali kad čuju da imam nastup. Nisam mogao da pevam ni u jednom klubu koji oni drže. Najveće zvezde kod nas su imale tih problema, a ja sam uspeo da se izborim za sebe i svoje mesto - zaključio je Polumenta tada.

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