MIA RASPLAKALA KOLEGU! Pevač jecao, jedva ga umirili, evo šta je razlog (VIDEO)
Mia Borisavljević rasplakala je pevača grupe "Famos", na snimanju novog spota!
Atraktivna pevačica ukrstila je glas sa vokalnom akapela grupom i obradila jedan od svojih najvećih hitova "Ženskaroš", ali u potpuno drugačijem aranžmanu. Do sada brza i vrcava numera, dobila je potpuno drugačije ruho i postala je balada koja i na prvo slušanje, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.
Na snimanju spota za ovu pesmu, Mia je na sceni bila sa momcima iz grupe "Famos", a njen frontmen, Nemanja Ilić, nije mogao da sakrije emocije i počeo je da plače. Svi su u prvi mah mislili da su u pitanju suze radosnice zbog činjenice da se pored njega nalazi jedna od naših najatraktivnijih pevačica čiji je i sam dugogodišnji fan, ali ne! Kako nije mogao da zaustavi suze, već je jecao sve više, snimanje spota se oteglo jer su pojedini kadrovi morali da se snimaju nekoliko puta.
I sama Mia, ne krije sreću zbog činjenice da je svojoj pesmi udahnula potpuno novi život i zasigurno će baš ovu verziju, zreliju i ozbiljniju, uvrstiti u svoj repertoar.
- Neke pesme se ne slušaju samo u klubovima i na veseljima. Neke pesme žive sa nama kroz godine, kroz ljubavi, uspomene i trenutke koje nikada ne zaboravljamo! Na snimanju ovih pesama, neki su i plakali... Spremite i vi maramice! Moj ženskaroš je izašao 2009., a ove je napunio 17 godina! Toliko se poznajem i sa mojom sadašnjom kumom Jelenom Trifunović, koja je napisala tekst za ovu pesmu i udahnula joj večnost. Ženskaroš će ove godine izgledati potpuno drugačije, zahvaljujući grupi "Famos". Jedva čekam da je čujete, a ja da čitam vaše komentare - napisala je Mia Borisavljević na svom Instagram nalogu.
Poslušajte novog Ženskaroša i pogledajte spot:
BONUS video: