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Mia Borisavljević rasplakala je pevača grupe "Famos", na snimanju novog spota!

Atraktivna pevačica ukrstila je glas sa vokalnom akapela grupom i obradila jedan od svojih najvećih hitova "Ženskaroš", ali u potpuno drugačijem aranžmanu. Do sada brza i vrcava numera, dobila je potpuno drugačije ruho i postala je balada koja i na prvo slušanje, nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

Foto: Printscreen / Youtube / Mia Borisavljević

Na snimanju spota za ovu pesmu, Mia je na sceni bila sa momcima iz grupe "Famos", a njen frontmen, Nemanja Ilić, nije mogao da sakrije emocije i počeo je da plače. Svi su u prvi mah mislili da su u pitanju suze radosnice zbog činjenice da se pored njega nalazi jedna od naših najatraktivnijih pevačica čiji je i sam dugogodišnji fan, ali ne! Kako nije mogao da zaustavi suze, već je jecao sve više, snimanje spota se oteglo jer su pojedini kadrovi morali da se snimaju nekoliko puta.

I sama Mia, ne krije sreću zbog činjenice da je svojoj pesmi udahnula potpuno novi život i zasigurno će baš ovu verziju, zreliju i ozbiljniju, uvrstiti u svoj repertoar.

1/5 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Printscreen / Youtube / Mia Borisavljević

- Neke pesme se ne slušaju samo u klubovima i na veseljima. Neke pesme žive sa nama kroz godine, kroz ljubavi, uspomene i trenutke koje nikada ne zaboravljamo! Na snimanju ovih pesama, neki su i plakali... Spremite i vi maramice! Moj ženskaroš je izašao 2009., a ove je napunio 17 godina! Toliko se poznajem i sa mojom sadašnjom kumom Jelenom Trifunović, koja je napisala tekst za ovu pesmu i udahnula joj večnost. Ženskaroš će ove godine izgledati potpuno drugačije, zahvaljujući grupi "Famos". Jedva čekam da je čujete, a ja da čitam vaše komentare - napisala je Mia Borisavljević na svom Instagram nalogu.

Poslušajte novog Ženskaroša i pogledajte spot:

BONUS video: