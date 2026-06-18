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Barbara Bobak već nekoliko godina dominira estradnim scenom. Pevačica iz projekta u projekat iznenadi svoju publiku novom muzikom, ali i izgledom. Bobakova kako kaže vredno radi u teretani, u plesnom studiju, ali i na časovima pevanja. Vrlo vodi računa i o ishrani pa je sada odgovorila svim onima koji komentarišu da je koristila neka neprirodna sredstva kako bi dovela liniju do savršenstva.

- Kad je spala na 20 odsto telesne masti (smeh). Uvek sam se trudila da radim na sebi, ali nisam to toliko revnosno radila kao zadnjih godinu i po dana. Kada sam krenula u sve ovo i kada je bio taj miks i kada je to sve eksplodiralo, ja sam imala mnogo više posla nego što sam mogla da podnesem. Nisam imala vremena da se posvetim sebi. Kada sam malo prikočila, krenula sam da treniram svakodnevno, da idem na časove plesa, pevanja. Baš sam se onako posvetila tom nekom rastu kao izvođač i ne planiram da stanem naravno, tek sam počela.

Barbara ističe da je za njenu liniju zaslužna isključivo teretana.

- Bukvalno se znojim svaki dan po dva i po, tri sata u teretani i na časovima plesa, tri puta nedeljno, da bi meni neko rekao: „E bola si se nečim i smršala si.” Mislim kao ja sam odradila rekompoziciju tela, ovo je rezultat godinu i po dana konstantnog treniranja i vođenja računa o ishrani. I dalje nisam 100 odsto zadovoljna. Uvek može bolje i to uvek može lepše da izgleda i bolje.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Kurir

O estetskim korekcijama

Nije nepoznanica da sve ono što joj se nije dopadalo na sebi “popravila”, a na pitanje da li bi danas nešto novo uradila, kaže:

- Nisam se pokajala što sam radila estetske korekcije. Ja kad sam radila podbradak, znala sam da moram na neku dijetu, jer što sam išla pod nož da bi se sve vratilo. Tad sam počela intenzivno da treniram i da vodim računa i o ishrani tada. Za sad ne. Možda eventualno grudi, ali onda bih izgubila džim progres. Tri meseca ne bih mogla da ustajem iz kreveta i to me malo smara. Ja se gojim u ovom gorenjem delu ceo život sam imala grudi. Sad kako sam smršala, sad su se smanjile i prija mi što su mi ovako male, al to je jedino što je ostalo možda da bi mogla da uradim - rekla je ona, a na pitanje, ako bi radila grudi, koja bi to veličina bila:

- Pa ne bih ja velike zato što ja ni nemam baš građu za velike grudi. Ja bi ono samo čisto da se malo podignu, 300 kubika.

Barbara se na promociji EP-ja pojavila u specifičnoj odevnoj kombinaciji sa korsetom u obliku torbe, te nam je otkrila i da ne štedi kada su u pitanju brendirani komadi garderobe.

- Da, ali ja to smatram kao ulaganje u karijeru. Garderoba, kao i spotovi, kao i pesme. To je sve ulaganje u karijeru. Moj život kod kuće je poprilično normalan. Ja kuvam. Mene ćeš samo zateći na pijaci i u teretani. Sav novac koji zarađujem ja ulažem u karijeru, što kroz garderobu što kroz pesme i spotove - kaže ona, a na našu konstataciju da u garderobi ima stan u Beogradu, ističe:

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

"Sem Tee i Sanje, ja jako slabo komuniciram sa estradom"

- Da imam, možda i dva, a da nisam još prošetala. Ima tu još puno čudnih stvari koje ćete videti na meni.

Barbara ne krije da je kao i brojne kolege često izložena raznim pritiscima, te da se obratila i psihologu za pomoć.

- Jako je bitno kakvim se ljudima okružuješ. Ja sam okružena ljudima koje znam maltene ceo život. Ljudima u koje imam poverenje, ljudima koji su dobri i normalni ljudi. Sem Tee i Sanje, ja jako slabo komuniciram sa estradom, u tom nekom smislu ne okružujem se tim i nemam taj osećaj o tome. Okružena sam ljudima koji imaju neke normalne probleme, ljudske i onda to meni samim tim ne dozvoljava da ja odlutam negde gde ne bi trebalo. Posao kao posao je svakako velik pritisak, uvek su ljudi imali neke komentare. Uvek. To je to je normalno. Naš je izbor da mi budemo javne ličnosti. Sad neko podnosi pritisak na jedan način, neko na drugi. Neko se na nekim porocima. Meni je žao što se to njima desilo. Ja nisam još uvek bila pod tim rizikom, niti sam želela da da odustajem i nisam se plašila zato što imam prosto oko sebe ljude koji me drže na zemlji - rekla je ona i dodala da se nije libila da potraži stručnu pomoć:

- Jesam, s nekim stvarima nisam umela sama da se izborim sa nekim traumama i to sam rešila uz pomoć psihoterapeuta. I to nije nikakav bauk i to uopšte ne znači da si ti lud. Treba ti mišljenje nekog ko je nepristrasan. Treba ti neko mišljenje. Prvo da ti sebe čuješ šta ti izgovaraš da sam sebi oprostiš šta si preživeo. Tebi psihoterapeut u suštini najviše postavlja pitanja i ti sam dolaziš do odgovora uz njegovu pomoć.

O emotivnom životu ipak, ne želi da detaljiše.

- Nije to ništa novo, samo sam rekla da to dok ne bude na nekom levelu svadbe da ću se potruditi da ne govorim o tome. Imala sam iskustvo javne veze i nije mi se dopalo. Ne želim da me zaustavljaju ljudi po ulici i da mi pametuju. Ne želim da prosto roditelji osobe čitaju kojekakve gadosti jer nisu dužni to. Koliko god budem mogla držaću je što privatniju moguće, a meni je to bar lako jer nisam ovde. On nije javna ličnost - kaže Barbara.

Mediji su se našalili sa njom da bi na koncertu dečko mogao i da je zaprosi, a ona je odmah stavila do znanja partneru kakav stav ima po tom pitanju:

- Moj koncert je moj dan. Nikakva svadba, nikakva prosidba na koncertku naopako, ni govora. Ja sam protiv tih javnih prosidbi, jer ti stavljaš osobu u situaciju da mora da ti kaže “da”. To je baš jedan jedno veliko “ne”. To treba da bude intimna stvar.