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Život pevačice Aleksandre Bursać obeležen je nizom tragedija, a još jedna loša vest zavila je u crno njenu porodicu.

Naime, popularna pevačica koju je publika upoznala kroz takmičenje "Zvezde Granda", oglasila se na društvenim mrežama i emotivnim rečima se oprostila od svog strica koji je preminuo.

- Jako me je pogodila vest, putuj sa anđelima i pozdravi mi ćaću – napisala je Aleksandra.

Zbog toga, mnoge kolege sa javne scene uputile su joj reči podrške i saučešća.

Ovako je ona izgledala nekada:

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Bursać je ovako nekad izgledala Foto: printscreen YT, Printskrin/Instagram

"Metak mu se zaglavio u mozgu"

Kako je Aleksandra govorila ranije, imala je svega dve i po godine kada je primila vest da joj je otac Nikola teško ranjen na ratištu u Kninu.

Nikola, njen tata, otišao je u Knin kao dobrovoljac kako bi branio rodno selo Plavno, a ubrzo je i preminuo. Aleksandra je tada bila mala, ali sad i dalje pamti momenat tuge kada je njenoj mami Dušici javljena tragična vest o gubitku.

- Moj tata je poginuo u ratu dok se borio za svoj narod kad je imao samo 28 godina! Živeli smo u Beogradu, ja sam ostala tu sa mamom, a on se malo pre rata vratio u Knin. Kad je sve počelo, dobrovoljno se prijavio da brani ljude s kojima je odrastao i svoje selo Plavno. Nažalost, napali su ih u toku noći i tati je prošao metak kroz glavu i zaglavio se u mozgu. I njegovog najboljeg druga su ranili, ali je on, hvala Bogu, preživeo, dok je tata bio smrtno ranjen. Prevezli su ih helikopterom u Beograd u bolnicu. Mama je sve vreme bila uz tatu. Nažalost, preminuo je 11. septembra 1991. - objasnila je pevačica u svojoj ispovesti za Informer.

Niz tragedija

Tada se setila odrastanja, pa objasnila kako se mama ophodila nakon tragedije.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Bursać Foto: Nenad Kostić, Printskrin/Instagram, Damir Dervišagić

- Mama se potrudila da svu lošu energiju pretvori u dobru. Kao da je bila dobra vila. Od ranog detinjstva me je usmerila na muziku, u hor "Kolibri" sam se upisala sa tri i po godine. Detinjstvo pamtim po tome što sam zavolela muziku i imala super društvo - priča Aleksandra.

- Nakon što se majka preudala, dobila sam najveći i najbolji poklon na svetu, a to je moja sestra Milica, koja je mlađa od mene četiri godine. Nažalost, njen otac je preminuo, ali o tome ne bih da pričam jer je za sestru to teška tema. Posle nekoliko godina mama je upoznala Vladu, venčali su se i evo zajedno su već 25 godina. Ne volim da ga zovem očuhom, jer mi zvuči grubo. On nije Miličin i moj očuh, već naš roditelj. Vlada nas je odgajao - priznaje.

Kidnapovali ujaka

U ovom nizu, tragedijama nije bilo kraja, a pevačica je ispričala o nemilom događaju koji je zadesio njenog rođenog ujaka.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Bursać Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija

- Mog rođenog ujaka su kidnapovali na KiM. Krenuo je u svoj stan i više se nikada nije vratio. Mama je na sve načine pokušavala da sazna nešto o njemu, ali je jednostavno nestao sa lica zemlje! Dugo smo želeli da verujemo da je živ, mama mu je i palila sveću za žive... Koliko sam bila opterećena, sanjala sam da su mi javili kako su ga videli negde. Kad sam se probudila, nisam mogla da shvatim da li je to stvarnost ili san. I posle toliko godina ne znamo ništa o njemu. Mamu je strefilo sve što je moglo - zaključila je pevačica u tom razgovoru.

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