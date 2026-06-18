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Starleta i aktuelna učesnica Elite 9, Maja Marinković, danas je hitno morala da napusti imanje u Šimanovcima, a sada je poznat i razlog.

Naime, Maja u rijalitiju privlači pažnju publike i uživa u emotivnom odnosu sa Asminom Durdžićem, a pre nego što je kročila u Elitu 9, podvrgla se estetskoj operaciji povećanja zadnjice.

Ovaj estetski poduhvat popularne starlete iznenadio je celu naciju, budući da je taj zahvat radila čak dva puta. U nekoliko navrata joj se dogodilo da joj je "pukla rana" na mestu gde je operacija izvršena.

Ona je prošla kroz konstantne komplikacije i agoniju. Naime, kako piše Pink.rs Maja trpi zbog ove loše estetske korekcije, a problemi je prate kroz čitavu sezonu.

Zbog toga, starleta je morala da napusti rijaliti ponovo kako bi posetila lekara, a na fotografijama ispod podgledajte kako je izgledala:

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković miorala da napusti Elitu zbog posete lekaru Foto: Printscreen

Zaradila 122.000 evra

Maja Marinković danas važi za bogatašicu, ali njena porodična kuća u Belom Potoku pokazuje sasvim drugačiju, skromniju i zapušteniju sliku

Jedna medijska ekipa posetila je porodičnu kuću starlete Maje Marinković, koja se nalazi u Belom Potoku, u podnožju Avale.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

Kako se moglo videti na licu mesta, kuća je delovala mirno, sa spuštenim roletnama, što ostavlja utisak da u njoj trenutno niko ne boravi.

Reč je o spratnoj kući sa potkrovljem i ograđenim dvorištem, koja na prvi pogled deluje skromno, bez detalja koji bi ukazivali na luksuz. Fasada je jednostavna, kapija deluje dotrajalo, dok je dvorište delimično zaraslo u korov.

Maja je učešćem u jednoj od prethodnih sezona rijalitija "Zadruga", kako su svojevremeno pisali mediji, zaradila 122.000 evra.

Majina burna reakcija i Alibabin hladan tuš

Podsetimo, Maja Marinković se oštro usprotivila ideji da se Asmin Durdžić viđa nasamo sa Aneli Ahmić, zahtevajući da ide sa njim, ali je naišla na neočekivano hladan odgovor koji ju je potpuno šokirao.

Anelin zahtev izazvao je pravi haos kod Maje Marinković, kojoj se nimalo nije dopala ideja da Alibaba provodi vreme nasamo sa bivšom partnerkom. Maja mu je odmah zamerila i jasno stavila do znanja da takav dogovor ne dolazi u obzir i da on nigde neće ići bez nje. Ipak, Alibabina reakcija ju je potpuno izbacila iz takta.

- J***ga, ti znaš da ti i ja nigde ne idemo odvojeno - rekla je Maja.

- To je druga situacija - rekao je Asmin.

Ovako oni izgledaju zajedno:

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

Nakon ove Alibabine opaske, Maja je ostala u šoku i izbečila se upitavši ga:

- Šta je druga situacija?”, ali je on odlučio da je iskulira i time joj zapuši usta.

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