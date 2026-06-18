Četiri nacionalne televizije, 4.860 minuta programa u prajm-tajmu i tri internacionalna spektakla pozicionirali su Ritam Evrope među najveće televizijske formate za mlade u Evropi.

U vremenu kada je pažnju publike sve teže osvojiti, a još teže zadržati, Ritam Evrope je uspeo da uradi ono što je malo kome pošlo za rukom – da stvori televizijski brend koji godinama okuplja mlade, gradove, institucije i milionski auditorijum širom regiona.

Dvadeset sedam direktnih televizijskih prenosa uživo nisu samo broj. Oni predstavljaju 27 večeri emocija, talenta, uzbuđenja i ponosa. Predstavljaju hiljade mladih ljudi koji su dobili priliku da stanu na veliku scenu i pokažu da budućnost ovog regiona ima lice, glas i snagu.

Od Beograda do Podgorice, od Banjaluke do Skoplja, Ritam Evrope je postao mnogo više od festivala. Postao je najveća televizijska platforma za mlade u regionu, mesto gde se rađaju nove zvezde, stvaraju prijateljstva i ruše granice među narodima i državama.

Posebnu težinu čitavom formatu daje činjenica da su sve ove godine uz Ritam Evrope stajale nacionalne televizije – medijske kuće koje prepoznaju vrednost kvalitetnog, porodičnog i inspirativnog televizijskog sadržaja. Zahvaljujući saradnji sa Prvom televizijom, Radio-televizijom Crne Gore, Radio-televizijom Republike Srpske i Sitel televizijom, milioni gledalaca bili su deo priče koja je iz godine u godinu postajala sve veća.

Dok leto za mnoge predstavlja period odmora, za tim Ritma Evrope ono predstavlja vreme novih ideja, novih partnerstava i novih izazova. Intenzivno se radi na širenju mreže gradova učesnika, jačanju međunarodne saradnje i uključivanju novih sredina koje žele da postanu deo najveće omladinske televizijske porodice u Evropi. Cilj je jasan – povezivanje još većeg broja gradova, ne samo iz regiona, već i iz drugih evropskih zemalja, kako bi postali deo jedinstvenog televizijskog projekta koji već godinama pomera granice i postavlja nove standarde u radu sa mladima. Vizija je još snažnija – još više gradova, još više mladih talenata, još više država i još moćnija televizijska produkcija koja će nastaviti da povezuje ljude kroz muziku, ples, kulturu i zajedničke vrednosti.

Posle 4.860 minuta u najgledanijim televizijskim terminima, posle 27 direktnih prenosa uživo, posle tri internacionalna televizijska spektakla i miliona gledalaca, Ritam Evrope ne govori o onome što je bilo. Ritam Evrope gradi ono što dolazi.

Četiri nacionalne televizije, 4.860 minuta programa u prajm-tajmu i tri internacionalna spektakla pozicionirali su Ritam Evrope među najveće televizijske formate za mlade u Evropi.

U vremenu kada je pažnju publike sve teže osvojiti, a još teže zadržati, Ritam Evrope je uspeo da uradi ono što je malo kome pošlo za rukom – da stvori televizijski brend koji godinama okuplja mlade, gradove, institucije i milionski auditorijum širom regiona.

Dvadeset sedam direktnih televizijskih prenosa uživo nisu samo broj. Oni predstavljaju 27 večeri emocija, talenta, uzbuđenja i ponosa. Predstavljaju hiljade mladih ljudi koji su dobili priliku da stanu na veliku scenu i pokažu da budućnost ovog regiona ima lice, glas i snagu.

Od Beograda do Podgorice, od Banjaluke do Skoplja, Ritam Evrope je postao mnogo više od festivala. Postao je najveća televizijska platforma za mlade u regionu, mesto gde se rađaju nove zvezde, stvaraju prijateljstva i ruše granice među narodima i državama.

Posebnu težinu čitavom formatu daje činjenica da su sve ove godine uz Ritam Evrope stajale nacionalne televizije – medijske kuće koje prepoznaju vrednost kvalitetnog, porodičnog i inspirativnog televizijskog sadržaja. Zahvaljujući saradnji sa Prvom televizijom, Radio-televizijom Crne Gore, Radio-televizijom Republike Srpske i Sitel televizijom, milioni gledalaca bili su deo priče koja je iz godine u godinu postajala sve veća.

Ali ono najvažnije tek dolazi.

Dok leto za mnoge predstavlja period odmora, za tim Ritma Evrope ono predstavlja vreme novih ideja, novih partnerstava i novih izazova. Intenzivno se radi na širenju mreže gradova učesnika, jačanju međunarodne saradnje i uključivanju novih sredina koje žele da postanu deo najveće omladinske televizijske porodice u Evropi.

Cilj je jasan – povezivanje još većeg broja gradova, ne samo iz regiona, već i iz drugih evropskih zemalja, kako bi postali deo jedinstvenog televizijskog projekta koji već godinama pomera granice i postavlja nove standarde u radu sa mladima.

Vizija je još snažnija – još više gradova, još više mladih talenata, još više država i još moćnija televizijska produkcija koja će nastaviti da povezuje ljude kroz muziku, ples, kulturu i zajedničke vrednosti.

Posle 4.860 minuta u najgledanijim televizijskim terminima, posle 27 direktnih prenosa uživo, posle tri internacionalna televizijska spektakla i miliona gledalaca, Ritam Evrope ne govori o onome što je bilo. Ritam Evrope gradi ono što dolazi.