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Bivši voditelj i prvi Srbin iz Brisela koji je postao kandidat na izborima za Evropski parlament, Dejan Stanković Kralj, otkriva da je pronašao ljubav i da planira venčanje sa doktorkom.

U razgovoru govori o karijeri u Belgiji, doktoratu i mogućem povratku na televiziju, ali priznaje da mu je jedan od najvećih životnih ciljeva da se ostvari kao otac.

Dejane, čuli smo da se uskoro ženiš doktorkom. Možeš li da kažeš nešto više o vašoj ljubavnoj priči?

– Svoj privatni život uglavnom čuvam za sebe, ali mogu da kažem da sam danas iskreno srećan i da je tačno da je doktorka u pitanju. U manastiru Kumanica molio sam se Bogu da mi podari srodnu dušu, osobu sa kojom ću zajedno proći kroz život. Verujem da je moja molitva uslišena - rekao je on, a potom nastavio.

Foto: Privatna arhiva

- Kako godine prolaze, čovek shvati da vreme leti mnogo brže nego što misli. Shvati da su najlepši trenuci oni koje provodite sa osobama koje volite. Možete obići svet, ostvariti mnoge snove i postići mnogo toga, ali kada se ugase svetla i ostanete sami sa svojim mislima, najvažnije je da imate nekoga ko vas voli iskreno i bezuslovno. Zato danas zahvaljujem Bogu na ljubavi koju sam pronašao. Jer, na kraju života ne brojimo uspehe, već zagrljaje koje smo dali, ljubav koju smo primili i ljude koji su ostali uz nas kada je bilo najpotrebnije.

Kada je planirana svadba i da li će slavlje biti u Srbiji, Belgiji ili možda na nekoj trećoj lokaciji?

– Još razmatramo nekoliko opcija. Srbija je moja otadžbina, a Belgija zemlja u kojoj živim više od dve decenije, tako da obe zemlje imaju posebno mesto u mom životu. Najvažnije nam je da taj dan provedemo sa porodicom i prijateljima.

Gde god da bude svadba, biće ispunjena ljubavlju, radošću i zahvalnošću Bogu. Svakako, uskoro ćete saznati više, a imaćete priliku i da vidite fotografije i snimke sa slavlja.

Upisao si i doktorat. Koliko ti je važno da se dodatno usavršavaš i na akademskom planu?

1/8 Vidi galeriju Rijaliti voditelja Dejana Stankovića Kralja seća se cela Srbija. Vodio je program "Luda kuća" i, kako sam kaže, često bio predmet kritika zbog načina na koji se izražavao. Foto: Privatna Arhiva

– Obrazovanje za mene nikada nije bilo samo pitanje diplome, već stalnog usavršavanja. Doktorat vidim kao prirodan nastavak svog profesionalnog i akademskog puta. Smatram da znanje predstavlja najvažniju investiciju koju čovek može da napravi u svom životu.

Javnosti je poznato da si se dva puta našao u najužem izboru za generalnog direktora RTS-a. Saznajemo da si se sada prijavio i na konkurs za novo TV lice RTS-a. Da li je to znak da svoju budućnost ponovo vidiš u medijima i na televiziji?

– Televizija je moja velika ljubav još od mladosti i zato nikada nisam odustajao od svojih snova. Tokom godina više puta sam se kandidovao za generalnog direktora RTS-a, a dva puta sam se našao u najužem izboru. Za mene je to bila potvrda da se rad, obrazovanje, iskustvo i upornost ipak prepoznaju.

Iza mene su godine školovanja, javnog rada, političkog angažmana i rada sa ljudima u Belgiji i Srbiji. Sve što sam radio, radio sam sa željom da napredujem, učim i budem koristan društvu.

Foto: Privatna arhiva

- Upravo zato sam se prijavio i na konkurs za novo TV lice RTS-a. Ne plašim se izazova niti konkurencije. Verujem da svaki čovek treba da ima hrabrosti da pokuša, bez obzira na prepreke. Ako sam nešto naučio kroz život, to je da se vrata često otvore upravo onima koji dovoljno dugo kucaju na njih.

Verujem da čovek nikada ne treba da odustane od svojih snova i da svaka nova prilika predstavlja mogućnost za novi početak.

Publika te pamti kao bivšeg voditelja. Da li ti televizija i dalje nedostaje?

– Naravno. Televizija ima posebnu energiju i neposredan kontakt sa ljudima. To je prostor u kojem možete da informišete, edukujete i inspirišete publiku. Zbog toga je moja ljubav prema medijima ostala ista.

1/6 Vidi galeriju Dejan Stanković Kralj Foto: Privatna arhiva

Profesor si, imaš iskustvo sudskog prevodioca, politički angažman u Belgiji, kandidaturu za Evropski parlament, doktorat i rad u medijima… Kada sagledaš sve te uloge, gde vidiš sebe za pet ili deset godina i šta je tvoj krajnji životni cilj?

– Želim da nastavim da gradim mostove između Srbije i Evrope, da doprinosim društvu kroz javni rad, obrazovanje i medije. Verujem da iskustvo koje sam stekao u Belgiji može biti korisno i mom narodu i mojoj otadžbini. Ali danas, više nego ikada, shvatam da život nisu samo funkcije, diplome i profesionalni uspesi. Uz Božju pomoć, moja velika želja je da se ostvarim kao suprug i otac, da stvorim porodicu ispunjenu ljubavlju, verom i međusobnim poštovanjem - zaključio je Dejan.

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