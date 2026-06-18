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Dia Kostić, osvojila je slušaoce rep muzike albumom prvencom koji je nedavno objavila pod nazivom "Dia". I dok njen album sjajno prolazi kod publike, pevačica je rešila da se počasti skupocenim nakitom.

Kostićevu je ekipa Svetski radio uhvatila dok je u jednom tržnom centru razgledala zlatni nakit. U stajlingu koji bi malo ko smeo da ponese preko dana, Dia je privlačila pažnju prolaznika, a nakon što je odabrala šta joj se dopalo i iskeširala novac, Dia je nastavila da šopinguje. Obilazila je radnje po tržnom centru i uživala u slobodnom vremenu.

Nakon što je završila sa šopingom otišla je do parkinga ušla u auto i uputila se u nepoznatom pravcu.

Podsetimo, nakon što je objavila album i predstavila se publici na Balkanu, mnogi su komentarisali da liči na čuvenu reperku Kardi Bi, a njoj to poređenje kako je ona i sama izjavila na promociji albuma itekako prija.

Bila makro u Švajcarkoj

Dia Kostić šokirala je javnost priznanjem da je u Švajcarskoj radila kao makro, tvrdeći da su za nju radile i pojedine današnje poznate zvezde.

Pre nego što je zakoračila na javnu scenu, kako navodi, godinama je boravila i radila u Švajcarskoj, gde se, prema sopstvenim rečima, bavila organizovanjem posla za druge osobe.

-Najviše sam zaradila uz devojke, bila sam ženski makro. Mislim da je svima jasno šta to znači. Nisam radila sa ovima iz Elite u Tetovu, one su radile za mene. Nisu samo devojke bile uključene, radile su i starije gospođe, udate žene, kao i muškarci, ali njih je bilo malo, svega trojica. Elektru Elit ne poznajem, iako ona takođe radi u Švajcarskoj, ali je jedna devojka koja je radila za mene s njom bila u kontaktu. Starije žene su donosile najviše novca, muškarci ih vole - izjavila je Dia

Na pitanje novinara da li su među osobama koje su radile za nju bile i poznate javne ličnosti, Kostićeva je potvrdila da su takvi slučajevi postojali, ali nije želela da otkriva identitete.

-Nije važno da li su u pitanju pevačice, glumice ili rijaliti zvezde, bilo ih je više koje su radile za mene. Neke od njih su danas velike i poznate ličnosti. Ne želim da otkrivam ko su - navela je ona.