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Ogromno interesovanje publike za „Južni vetar festival“ još jednom je pokazalo koliko ljubav prema pesmama kultnog sastava ne jenjava. Nakon što su ulaznice za koncert zakazan za 27. jun na Tašmajdanu rasprodate u rekordnom roku, organizatori su doneli odluku da zakažu i drugi koncert, koji će biti održan 26. juna.

Najvažnija vest za publiku jeste da će na oba koncerta nastupiti svi ranije najavljeni izvođači, pa će ljubitelji muzike Južnog vetra imati priliku da dve večeri zaredom uživaju u najvećim hitovima koji su obeležili detinjstvo i mladost generacija.

Povodom novog datuma oglasila se i Dragana Mirković, jedna od najvećih zvezda Južnog vetra, koja nije krila emocije zbog neverovatne podrške publike.

„Dragi moji, dokazali ste da jako volite pesme Južnog vetra time što ste u rekordnom roku rasprodali 27. jun. I zbog toga, samo zbog vas, otvorili smo i 26. jun. Očekujemo vas, volimo vas i jedva čekamo da pevamo zajedno. Posebno vaša Dragana Mirković“, poručila je pevačica.

Njene reči izazvale su oduševljenje među fanovima, koji već danima na društvenim mrežama dele uspomene na pesme Južnog vetra i s nestrpljenjem odbrojavaju do velikog spektakla na Tašmajdanu.

Interesovanje za novi datum koncerta ne jenjava, a prema informacijama organizatora, ulaznice za 26. jun prodaju se munjevitom brzinom. Zbog toga svi koji žele da budu deo ovog jedinstvenog muzičkog događaja i zajedno sa najvećim zvezdama pevaju bezvremenske hitove, svoje karte treba da obezbede što pre.

Tašmajdan će 26. i 27. juna postati mesto susreta emocija, uspomena i pesama koje su obeležile živote miliona ljudi, a Dragana Mirković i njene kolege iz Južnog vetra spremni su da publici prirede dve večeri za pamćenje.

Karte možete kupiti putem sajta:

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

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