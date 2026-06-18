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Dok je na društvenim mrežama prati oko 800.000 ljudi, influenserka Lea Stanković ima ukupnu dobit od 15,1 milion dinara, o čemu smo ranije i pisali, a sada je iznenadila čitavu javnost savetima o štednji.

Naime, Lea je probudila čak i bes kod pojedinih zbog svojih finansijskih saveta istakavši da zbog uštede na hrani uspeva da plati sebi luksuzne torbe.

1/7 Vidi galeriju Influenserka Lea Stanković Foto: Printscreen/jutjub/leastankovic, Kurir Televizija

Njeni odevni komadi koštaju i po nekoliko hiljada evra, a mnoge je i zaintrigiralo kako ona sa svojih 25 godina uspeva sve to da priušti.

- Često me ljudi pitaju odakle mi para za Šanel torbu. Od toga što jedem kod kuće, kuvam supu za tri dana, kuvam još jedno jelo za tri dana i od toga što se ne hranim po restoranima i ne naručujem dostavu - rekla je Lea.

Komentari su se samo ređali, pa su pojedini korisnici Iksa izneli svoj sud o ovome.

"Hitno da svi počnemo da kuvamo kod kuće"

- Da li znate koliko ljudima mesečno odlazi na dostavu? U proseku vam je jedna porudžbina za jednu osobu 2000 dinara, uzmete dva obroka dnevno, a niko ne jede samo dva dnevno, to vam je već 4000 dinara. Na mesečnom nivou to je 120.000 dinara i toliko je jedna Luj Viton torba. Znači hitno da svi počnemo da kuvamo kod kuće - rekla je Lea.

"Odsečena od realnosti..."

Video je postao viralan, a jedan od komentara glasio je ovako:

- Poenta videa je dobra, da je bolje spremati kod kuće neko stalno naručivati... ali ima toliko ljudi koji nikad ne naručuju pa ne mogu priuštiti Chanel torbu.Glupo kad finansijske savete daju ljudi odsečeni od realnosti - napisao je korisnik Iksa.

Ima svoju firmu

Lea Stanković na svoje ime ima preduzetničku radnju Coco And Friends Digital Marketing, osnovanu u novembru 2020. godine. Kao pretežna delatnost upisana je Proizvodnja kinematografskih dela, audio-vizuelnih proizvoda i televizijskog programa.

Prema finansijskim izveštajima, ova preduzetnička radnja je tokom 2025. ostvarila ukupne prihode od 36,1 milion dinara. S druge strane, ukupna dobit bila 15,1 milion dinara.

Prekinula veridbu

Podsetimo, Lea je nedavno prošla kroz krah ljubavi kada je raskinula veridbu, a tim povodom se i oglasila, pa objasnila šta se dogodilo.

- Do prekida veridbe i raskida je došlo, da, to nam je svima jasno. Sada sam to zvanično rekla, ne znam šta želite da čujete od mene jer sam dobila 356 pitanja. Bilo mi je preteško, užasno i tu odluku nisam donela lako. Odvratno mi je bilo i ja naravno te stvari nikada neću pokazivati na društvenim mrežama. Ne postoji šta mene u tom periodu nije zadesilo, baka mi je umrla i ovo se desilo... Izabrala sam da uzmem da radim svakog dana da mi bude lakše. Jedan dan sam otišla do Novog Sada da nešto snimim i bukvalno sam samo čekala da Tatjana izađe iz kola, da ja lepo uđem u kuću i legnem da plačem. Mnogo je teško jer kada ste ovan u horoskopu i kada u životu stvari radite po redu i dobro, ovo je za mene bio u tom trenutku moj prvi životni neuspeh. Bilo mi je mnogo žao i teško i dalje mi je povremeno teško, ali sa druge strane sam neko ko veruje u to da se sve u životu dešava sa razlogom - objasnila je ona, a potom nastavila na istu temu.

1/5 Vidi galeriju Lea Stanković Foto: Ana Paunković, Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

- Verujem da se i to desilo sa razlogom i možda na vreme. Shvatili smo da želimo neke druge stvari i da imamo drugačije životne stavove i smatram da je to ključno za opstanak nekog odnosa. Možete vi da gledate različite filmove i slušate različitu muziku, ali ako se oko životnih stvari ne slažete to nema perspektivu i bolje je rešavati neke stvari na vreme. Moja mama kaže: "Kada uđeš u pogrešan voz, izađi što pre jer što duže budeš ostala to će ti skuplja karta biti " - zaključila je influenserka tada.

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