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Nakon prvog solističkog koncerta u prepunoj MTS dvorani, kojim je potvrdio da publika prepoznaje iskrenu emociju i kvalitet, Dule Lušin nastavlja putem koji je od početka svoje karijere pažljivo gradio.

Njegova nova pesma „Nje mi nema“, praćena i spotom, donosi upravo ono na šta je publika od njega navikla snažnu emociju, vrhunsku produkciju i muziku koja ne prati trendove, već ostaje verna sebi.

1/5 Vidi galeriju Dule Lušin Foto: Djokovic & Djordje, Ljubica Arsenović

Planovi se ostvaruju

U vremenu kada se hitovi često mere brojem pregleda i kratkotrajnom popularnošću, Dule i ovog puta bira drugačiji put. Za njega nije najvažnije da li će pesma postati hit preko noći, već da iza nje ostane nešto trajno kvalitet koji će publika prepoznati i slušati godinama.

Poseban pečat projektu ponovo je dao njegov dugogodišnji saradnik Goran Kovačić, koji je ovoga puta potpisao čak tri ključna segmenta muziku, tekst i video realizaciju. Za aranžman je bio zadužen Marko Milatović, koji je pesmi dao moderan, a istovremeno prepoznatljiv zvuk.

Emotivac

„Nje mi nema“ je još jedna potvrda umetničke doslednosti Duleta Lušina izvođača koji ne pristaje na kompromise kada je muzika u pitanju. Veran sebi, svojoj publici i ljudima sa kojima godinama stvara, Dule nastavlja da gradi karijeru na čvrstim temeljima emocije, iskrenosti i kvaliteta.

Nova pesma i spot „Nje mi nema" od sada su dostupni publici, koja će sama dati konačan sud. A kada je reč o Duletu Lušinu, jedno je sigurno kvalitet nikada nije bio stvar kompromisa.