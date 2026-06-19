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Novi dečko Jelene Vučković, ćerke Goce Božinovske i Radeta Vučkovića, Mile, ugostitelj s Dorćola, skrenuo je pažnju na sebe kad se prošle nedelje s njom pojavio na gradskom događaju.

Njih dvoje su uplovili u vezu nakon Jeleninog razvoda, ali dosad se o njemu nije mnogo znalo, osim da je vlasnik kafića.

Sad su se našoj redakciji javili ljudi koji dobro poznaju Mileta, ali i njegove tri bivše devojke, s kojima je bio ne samo u emotivnom već i u poslovnom odnosu nekoliko godina pre nego što je upoznao pevačicu Jelenu Vučković.

Jelena stala iza svog dečka

1/5 Vidi galeriju Jelena Vučković brani partnera Foto: Kurir



- Jelena je divna devojka i javna ličnost za primer, videli smo je u Miletovom kafiću. Nismo sigurni da zna s kim se zabavlja - počeli su na početku naši sagovornici.

- On jeste ugostitelj, i pre je držao kafić s bivšom devojkom kojoj je ostao dužan 6.000 evra. Nisu ostali u dobrom odnosu i ona nema nijednu lepu reč za njega. Ali nije samo ona prošla kao bosa po trnju nego i još jedna devojka. Registrovao je auto na njeno ime i nagomilao kazne, koje nije plaćao, pa su došli njoj da plene imovinu. Dug je bio oko 2.000 evra. Postoji još jedna devojka za koju smo čuli da je zbog njega imala problema s kablovskim operaterom, jer ni te račune nije plaćao. Pozovite njega da vidite šta će da vam kaže, potpisujemo vam da će da se pravi da ne zna o čemu se radi i da prikrije sve. Ne bismo devojke da uvlačimo u problem jer one o tome ne žele javno da pričaju - kaže naš sagovornik.

Nejasna situacija

Kako bismo proverili ove informacije, pozvali smo Jelenu. Predočili smo joj detalje, ali je ona bila iznenađena.

- Prvi put čujem za ovo. To mora da su neke ljubomorne žene. On je sjajan dečko, borac. Radimo pesmu, ulaže u moju karijeru. Ne bih ja rekla da je tako kao što one kažu ili neko priča. Ne bih da ulazim u to šta je bilo pre mene. Čovek je imao prošlost, on je ugostitelj. Ima divnu porodicu, bore se. Znam da je imao neke devojke, ali one su bile ostavljene, pa razumem njihovu situaciju. Nama je predivno, trudi se oko mene, nemamo nikakve prekršaje. Ali ljubomorne žene se uvek jave. Šta će kad je on lep i zgodan, a i normalan muškarac. Verujte da on mene tera da idem u javnost. On mene podržava i poštuje i kad padnem psihički. Otac i majka ga obožavaju - kaže ponosno pevačica, koja uveliko radi na novim pesmama i nastupima, pa je u svojim obavezama.

Tokom razgovora s Jelenom, javio nam se i Mile. On nije želeo da ulazi u ovu priču, već je kroz osmeh poručio:

- Mene ne to ne zanima, neka ljudi klevetaju, ja ću da ćutim. Neka ta pokaže ugovor o zajedničkom poslovanju. Ako tako pričaju za mene, neka bude tako. Ja ne pričam o ljudima ono što nije istina - bio je izričit Mile.