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Pevačica Emina Jahović već godinama unazad iza sebe ima uspešnu karijeru, a javnosti nije toliko poznata informacija čime se ona bavila pre nego što se latila mikrofona. Ono što je sigurno, jeste da se po njenim ranijim izborima može zaključiti da su Eminu oduvek privlačila svetla reflektora.

Jednom prilikom, koleginica popularne pevačice otkrila je detalje koje je malo ko znao pre toga. Naime, Elma Sinanović i Emina Jahović su potekle iz istog grada, Novog Pazara.

1/7 Vidi galeriju Emina Jahović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Kratko joj je to bilo interesantno"

Elma i njen suprug su bili vlasnici jedne televizije, a kada se prisetila toga, otkrila je da je Emina radila kao voditeljka vremenske prognoze.

- Emina je bila najlepša voditeljka vremenske prognoze ikada, na bilo kojoj televiziji. Bila je kao bombonica. Kratko joj je to bilo interesantno. Želela je uvek da peva i ja sam joj pomogla da dođe do Dina Merlina. Bilo je tih razgovora, gde su joj našli neke crnogorske kompozitore, ali ja sam odmah rekla da to ne rade i da je odvedu kod njega. Ljudi su me poslušali i u startu je napravila to što treba - otkrila je Elma, a tom prilikom za K1 televiziju objasnila i svoj odnos sa suprugom.

1/5 Vidi galeriju Emina Jahović na kontroli na granici Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen/Instagram

- Suprug je bio moja najveće podrška i vetar u leđa, da nije bilo njega, ne znam ni da li bi se bavila muzikom. On je uvek bio taj koji me je gurao da snimam. U početku, što se tiče tih tekstova i saradnika, nisam mogla da postignem to što sam želela. Tek posle trećeg CD-a mi se nekako izbistrilo sve i onda sam počela da slušam muziku - rekla je Elma tada.

- Rado se sećam tinejdžerskih dana. Uživala sam tokom tog perioda koji sam provela radeći na televiziji i na radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnu slobodu, koja me je kasnije i navela da krenem putem muzike i javnog života - rekla je Emina svojevremeno za "Kurir".

Emina demantovala da joj je Elma pomogla?

Tokom svog gostovanja u emisiji Amidži Šou, Elma je odgovorila na pitanje o tome da je Emina navodno demantovala da joj je Sinanovićka pomogla na početku karijere.

1/6 Vidi galeriju Elma Sinanović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Amidži šou

- Nisam čula da je to demantovala. Koliko sam pomogla... Ako je dobar savet pomoć, onda jesam. Kada je krenula tu svoju karijeru, sa tim pevanjem, krenuli su da sarađuju sa nekim kompozitorima, a ja im rekla:"Idite kod Dina Merlina, platite to, nek devojka peva pravu muziku". Naravno da su me poslušali i otišli tamo. Meni se to jako dopalo, kad nekom daš savet, pa neko ko to sluša oseti da je dobronamerno, posluša te. Oni su radili kako sam ih ja savetovala - objasnila je Elma tada.

Ovako je Emina izgledala na početku karijere

- Kada smo već kod operacija, došlo je vreme da vam kažem i potvrdim iz prve ruke sve stvari vezane za isto, koje ne znate. U životu na sebi nisam radila nijednu plastičnu operaciju, sem operacije nosa koji sam prvi put slomila sa 14 godina. Sa 14 godina nisam mogla da se operišem, jer su se kosti lica još uvek razvijale, pa sam morala da sačekam. To sam učinila u 21. godini - pre nekoliko godina napisala je Jahovićka na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen Instagram

- Moje usne su potpuno prirodne i pune - dodala je tada i stavila tačku na moguće spekulacije, mada ona u javnosti retko govori o tome.

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