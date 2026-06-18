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Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Elmedin Konaković, najavio je da će zatražiti zabranu najavljenog koncerta srpske pevačice Jelene Karleuše, koji bi trebalo da bude održan u Sarajevu, a tim povodom, ona se oglasila.

Nakon pokušaja da se srpskoj zvezdi zabrani rad i nakon što je podignuta hajka protiv nje, Karleuša je rešila da bez dlake na jeziku odgovori ministru BiH.

Njena objava je iznenadila ceo region, a mreže su gorele.

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Foto: Printscreen

- Ovaj čovek je bolestan od zla i zaslepljen mržnjom. Nikada u životu nisam ružnu reč rekla za bošnjački narod! Naprotiv, samo najlepše. Baka mi je Bosanka, mnogi prijatelji Bosanci, ogromna fan baza iz Bosne. Ne znam zašto se ovaj nesrećnik okomio na mene, ili želi marketing ili se zaljubio, ali svakako, SRAMNO PONAŠANJE. Dosta je bilo mržnje AMAN BRE!! - napisala je Jelena na svom Fejsbuk nalogu.

Pokušaj političara iz Bosne da zabrani ženu koja decenijama pomera granice muzike na Balkanu i spaja narode, mnogi su osudili.

Jelena Karleuša je još jednom pokazala dostojanstvo i hrabrost da stvari nazove pravim imenom.

Podsetimo, Konaković se oglasio porukom na društvenim mrežama i napisao:

Jelena Karleuša Foto: ATAIMAGES, Antonio Ahel/ATAImages

- Zatražiću od MUP-a Kantona Sarajevo da ovaj koncert, u skladu sa Zakonom o javnom okupljanju, zabrani jer je reč o osobi čiji nastupi izazivaju nacionalnu i versku mržnju. I nemojte govoriti da ovo nije posao ministra spoljnih poslova, nemojte pisati da ne treba da se spuštam na taj nivo. Reagujem na pojavu kojom se negatorima genocida oprašta i dozvoljava da nas i dalje ponižavaju. Reagujem na pokušaj da se takvo ponašanje normalizuje. Reagujem da svi oni koji rade isto shvate da sa nama tako ne mogu. Reagujem jer ne želim da neko ponižava i vređa moj narod i naše stradanje

Burno reagovao na bosanske medije zbog intervjua sa Jelenom Karleušom


Podsetimo, ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković oštro je reagovao zbog tekstova o srpskoj muzičkoj zvezdi Jeleni Karleuši u sarajevskim medijima "Azra" i "Dnevni avaz".

Njega su razljutili pozitivni napisi jer on smatra da ona takav tretman u tamošnjim medijima nije zaslužila.

Jelena Karleuša Foto: Kurir

Naime, portal "Azra" je objavio intervju sa srpskom zvezdom o ljubavi, ranama, majčinstvu i slobodi pod naslovom "Volim dušu Sarajlija", dok je "Avaz" preneo njenu izjavu: "Opasna sam za bosanske fudbalere" nakon što se fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasirala na Svetsko prvenstvo. Tom prilikom je Jelena Karleuša uputila i iskrene čestitke.

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