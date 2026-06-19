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Ana Sević, pevačica i voditeljka "Zvezda Granda", koja se sprema za finale, koje je zakazano za 20. jun, pre nekog vremena je promenila adresu stanovanja.

Ona je nekada s porodicom živela u beogradskom naselju Šumice, odakle se preselila na Bežanijsku kosu.

Njene komšije su pre nekog vremena otkrile da se ona najviše potrudila oko toga da joj privatnost bude zaštićena.

- Posebno se angažovala oko dvorišta. Cilj joj je da njihova vila bude poput holivudskih. Posebno joj je bitno da sačuva privatnost svoje porodice i sebe, pa je insistirala na visokim kapijama i visokom stepenu zaštite. Zato je i kuća ograđena visokim kapijama, a na ulazi je i kućica za obezbeđenje koje će 24 časa biti zaduženo za bezbednost - pričao je komšija za Kurir.

Njeno dvorište je prostrano, a i lokacija kuće je idealna jer u blizini ima odličnih mesta za šetnju.

1/7 Vidi galeriju Ana Sević Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen

Ana je aktivna na društvenim mrežama i četo objavljuje fotografije iz svog doma, te je javnost imala prilike bar na taj način na zaviri u unutrašnjost vile.

Pevačica i njen suprug Danijel Nedeljković su u dvorištu posadili englesku travu, a visoka ograda prepuna cveća im garantuje dodatnu privatnost i čuva ih od radoznalih pogleda. Pevačica je takođe zasadila i drvo limuna, a na terasi se nalaze i palme.

Unutar kuće imaju i bazen, koji njena deca obožavaju. U dnevnoj sobi dominira siva garnitura, a iznad nje na zidu je velika slika. Primetno je da na policama nema mnogo detalja, dok su na komodama pojedine sitnice, ali je vidljivo da je sve uredno i sređeno sa stilom.

Foto: Marko Karović

Podsetimo, Ana je pre udaje za sadašnjeg supruga bila u braku s Darkom Lazićem, s kojim ima ćerku. Njih dvoje su danas u sjajnim odnosima i porodično se druže. Darko je jako blizak sa Danijelom, sa kojim je išao na Hilandar nakon pogibije mlađeg brata Dragana Lazića.