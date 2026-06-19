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Lepa Brena je među prvim javnim ličnostima za koju vlada veliko interesovanje za doček Nove 2027. godine. Nastup muzičke dive u novogodišnjoj noći želeli su ni manje ni više nego Turci. Oni su imali u planu da organizuju doček u Istanbulu, ali do saradnje, kako saznajemo, nije došlo zbog visine Breninog honorara.

Dosledna

Organizatori su na sve načine pokušali da dođu do folk zvezde, a kad su u tome uspeli, pevačicin sin i glavni producent Viktor Živojinović im je za nastup u najluđoj noći tražio 140.000 evra plus pokrivene troškove smeštaja i prevoza za nju i bend.

Kad su se preračunali, od velike želje su odustali jer su shvatili da im to nije isplativo, te da je Brena za njih ipak preskupa. Potražili su pristupačniju varijantu, i to daleko jeftiniju. Kontaktirali su s Bobanom Zdravkovićem, koji im je tražio iznos od 8.000 evra, na šta su pristali. On je, inače, pevao u Turskoj i za doček 2026. godine i taj nastup je fantastično prošao. Boban svakako, osim u Bugarskoj, ima mnogo fanova i u Turskoj, te ne čudi što su ga organizatori pozvali.

Radi samo za velike cifre

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena drži do cene Foto: Printscreen/Instagram, Kurir, Kurir Televizija



Detalje iznosi naš izvor dobro upućen u celu organizaciju.

- Turci su bili veoma zainteresovani da Lepa Brena nastupi kod njih za doček Nove godine. Smatrali su da bi njeno gostovanje privuklo veliki broj gostiju iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i brojne pripadnike dijaspore. Međutim, kad su dobili sve detalje, morali su dobro da razmisle. Uglavnom, na dočeku bi bili u najvećoj meri naši ljudi koji godinama žive i rade u tom delu zemlje - priča sagovornik i nastavlja:

- U cenu nisu bili uračunati troškovi avionskih karata, hotelskog smeštaja, lokalnog transporta i tehničkih zahteva. Kad su organizatori sabrali sve stavke, shvatili su da bi ih angažovanje Brene koštalo znatno više od planiranog budžeta. Posle nekoliko dana razmišljanja zaključili su da je to za njih ipak prevelika investicija - navodi sagovornik.

Spreman za kompromise

1/5 Vidi galeriju Pevač radi punom parom Foto: Kurir Televizija, Kurir



Zbog velike potražnje, nastupi Lepe Brene često se rezervišu mesecima unapred, a organizatori su spremni da izdvoje znatna sredstva kako bi je doveli pred svoju publiku. Ipak, čak i kad je reč o izvođaču takvog kalibra, postoji granica preko koje pojedini organizatori nisu u mogućnosti da idu.

Upravo to se dogodilo u slučaju pregovora s timom Lepe Brene. Velika želja organizatora iz Istanbula da ugoste muzičku divu ostala je neostvarena, pa je za doček Nove 2027. godine angažovan njen kolega koji je već dobro poznato ime na toj teritoriji.

Boban je prošle godine napravio pravu feštu, što mu je omogućilo da se dobro pozicionira u ovom delu regiona. Prema rečima našeg izvora, on se u jednom danu dogovorio sa organizatorima, na obostrano zadovoljstvo.