Slušaj vest

Pevačica Milica Torodović se prvi put nakon porođaja javno pojavila prošle nedelje u emisiji "Nikad nije kasno", a tada je i progovorila o sinu Bogdanu i majčinstvu.

Tada ju je Žika Jakšić pitao kako se snašla u novoj životnoj ulozi, a Milica je istakla da joj sin nedostaje čim se od njega razdvoji.

- Da, već mi nedostaje– rekla je Milica, a potom nastavila.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović prvi put se pojavila u javnosti nakon što je u februaru ove godine na svet donela sina Bogdana Foto: Nemanja Nikolić

- Super sam se snašla ali imam i sreću da imam pomoć pa mi je sve lakše - objasnila je pevačica.

"Nisam svesna da sam postala mama"

Ona je tom prilikom otkrila da nakon četiri meseca od porođaja i dalje nije sasvim naviknuta na činjenicu da je nekome mama.

- Malo je čudno to, ne znam da objasnim. Mislim da još uvek nisam svesna da sam postala mama. Ali svakako, kad me pogleda i kad mi se nasmeje, mogu da crknem - našalila se Milica u emisiji.

Sina dobila sa oženjenim

Podsetimo, o ljubavnom životu Milice Todorović od tada ne prestaje da bruji javnost jer se saznalo da je otac njenog deteta oženjen.

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović spokojna Foto: Preent Screen, Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Haos je nastao kada se oglasila Lj. M., navodna supruga oca Milicinog deteta, tvrdeći da su njih dvoje u braku već 19 godina i da imaju dva sina. Ona je izjavila da joj je suprug tek pre mesec dana saopštio vesti o detetu sa pevačicom.

– Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo – izjavila je Lj. M.

Bolno oglašavanje Milice

Pevačica je u izjavi priznala da joj se ostvarila najveća želja, ali i da joj se desilo ono što nije želela - izgubila je mleko.

- Ispunila mi se najveća životna želja, da se ostvarim u ulozi majke, i zahvalna sam Bogu na tome. Zamoliću vas, kao što ste i do sada poštovali mene i moju porodicu da to i ostane. Kad dođe vreme, pričaćemo o svemu, sada samo želim da se oporavim i budem srećna sa svojim detetom - rekla je Milica i dodala:

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Od stresa zbog priče koja je usledila nakon porođaja, izgubila sam mleko. Sada mi je najvažnije zdravlje deteta - poručila je pevačica.

BONUS video: