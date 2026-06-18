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Vest o razvodu Tine Ivanović i Zvezdana Anđića pre dve godine mnoge je iznenadila budući da su važili zajedan skladan par. Međutim, velika prašina podigla se nedavno i zbog objava Anđića na njegovom Instagram profilu. On je javno iskazao ljubav prema bivšoj supruzi, a onda su krenule priče da su se pomirili.

"Mi smo imali najbolju vezu na estradi"

Zvezdan je izneo detalje koji su interesovali javnost, a najpre je objasnio okolnosti koje su dovele do razvoda.

- Mi smo imali, evo mogu slobodno da kažem najbolju vezu na estradi. Nismo pravili nikakve skandale. Nismo nikoga ogovarali, nismo pratili šta ko radi. Radili smo svoj posao. Puno smo radili, puno putovali. I onda je ispalo to nekako ishitreno. Na brzaka. Bila je razmena reči, onda smo se dogovorili da se rastanemo - rekao je Zvezdan i demantovao priče da je neverstvo uzrok pucanja braka.

"Patili smo, jer nemamo zajedničko dete"

Zvezda sa knedlom u grlu priznaje da su Tina i on zapali u krizu, jer nisu uspeli da dobije zajedničko dete i da je to zapravo razlog rastanka.

- Evo ja ću to vama danas da kažem. Mi smo mnogo patili što se nismo ostvarili kao roditelji i onda je to bilo: "Da l' sam ja kriv, da li je ona kriva?". I to smo stalno priželjkivali, al' to se nije dogodilo. I onda, znate kako, uopšte nije prevara u pitanju, uopšte nisu pare u pitanju. Nismo mogli da se ostvarimo kao roditelji, a želeli smo jako. Jako smo želeli i Tina i ja da dobijemo bar jedno dete i onda nismo uspeli u tome. Borili smo se. Pokušavali smo. Svuda smo išli, da ti budem iskren. Sve smo živo pokušavali, ali eto, nije se dalo - ispričao je Zvezdan obuzet emocijama i dodao:

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

- Pa to nismo probali vantelesno, ali smo sve drugo išli, na sve kontrole i sve to i doktori kažu: "Ne znamo ljudi šta vam je". Kaže meni jedna doktorica: "Šta je sa tobom čoveče Boži. Zdrav si kao dren. Ona je zdrava. Šta vi radite? Idite kući, radite nešto". Eto tako je to bilo, to je bio najveći okidač, nije do mene, nije do tebe. Šta je sad? Zašto neće? Sve je tu, samo eto nije bila ta Božija volja da se to desi, da se ostvarimo kao roditelji. Tako da upali smo bili malo posle toliko godina u krizu.

Opisao je i kako je izgledao taj razgovor kada su odlučili da svako krene svojim putem posle skoro 30 godina braka.

- Seli smo jedno jutro, razgovarali da se razvedemo i onda smo se posle, da ti budem iskren, pokajali. Pa ljubav nije nestala. Ja Tinu volim. Ja ću Tinu voleti dok sam živ. To je moja najveća ljubav ikada. Ja sam imao tih devojaka, al' to je sve mutno. To su sve prevaranti, lažovi, mutno sve. Shvatio sam sada posle dve godine ko je ona kada sam video po tim društvenim mrežama Tiktoku, Instagramu i svemu tome koliko su žene spremne da odu u nedogled, da sebe ponize, zbog nekih para, interesa. Ja se u ovom vremenu ne pronalazim. Ja sam čovek starog kova, jer po meni je reč zakon. Kada vidim sve ovo što se događa, ne mogu da shvatim sve to - priznaje on i otkriva da se video sa Tinom, nakon njegovih objava na Instagramu.

Ostavila ga zbog TikToka

Otkrio je i da su okidač za razvod bile njegove aktivnosti na društvenim mrežama.

- Došlo je do razgovora. Bili smo pre neki dan u gradu. Razgovarali smo jako dugo. Juče smo isto razgovarali. Sada je sve u Božijim rukama. Malo je ona ljuta na mene, jer sam pravio neke gluposti na TikToku. Palio sam lajvove, javljale se žene, pisale se svakakve poruke, navaljivale. Nju je tu jako zabolelo. Moram da joj se izvinim ovim putem. Ona to nije zaslužila da se toliko opustim sa nekim nebitnim ljudima. Što se tiče Tine, shvatio sam da je to najbolja žena. To što sam napisao, to sam ja od srca uradio. Niko me nije nagovorio - dodao je Zvezdan Anđić u razgovoru.

Šta se dešava sa kućom?

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović kuća Foto: Printscreen/Paparaco lov

Osvrnuli smo se potom i na vest da prodaju kuću i hotel.

- Prodajemo kuću i hotel. 650.000 evra mi vredi samo plac. Živim tu gde sam živeo. Na relaciji sam Crna Gora - Beograd. U Crnoj Gori isto imam poslove. Tina je na drugoj lokaciji. Ostali smo u prijateljskim odnosima. Ne radimo zajedno, ima drugog menadžera Daču, dobro radi svoj posao. Sprema sad nove pesme, pa ćemo možda opet nešto raditi. Ja imam svoje poslove u građevini - objasnio je bivši pevačicin suprug.

Razgovali o usvajanju deteta

U toku borbe za potomtsvo Tina i Zvezdan su razgovarali i o tome da usvoje dete.

- Iskreno, i o tome smo razgovarali. Tina ima svoje dete iz prvog braka. Ja imam svog sina iz prvog braka. Imamo decu, ali mi smo imali želju da imamo naše. To je bila njena prevelika želja i moja. I moja želja je bila velika. Da je došlo jedno dete sve bi bilo drugačije. Malo bismo smanjili taj posao. Ne bismo puno radili - priznao je on.

"Volim Tininog sina kao da je moj"

1/10 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Prinscreen, Privatna Arhiva, Printskrin/Instagram

Zvezda je imao u nastavku razgovora samo reči hvale za sina Tine Ivanović iz prvog braka.

- Njen sin je strašan dečko. Znači, to je desetka. Taj je dečko toliko vredan, toliko sposoban. Bolji je majstor u nekim stvarima od mene. Bolji. Mlađi, ali bolji. Pričam o toj građevini, svemu tome. Jako mu to fino ide. Preuzima poslove, radi dečko, bori se. On ima svoju porodicu. Za tog dečka nemam šta da kažem loše. Volim ga kao da je moj sin. On zna da je to tako. Ja samo kažem kako jeste. Ostali smo u kontaktu. Kako da ne. Mi se stalno kuckamo, dopisujemo i sve. On je rekao: "Zveki, meni je Tina mama. Tebe volim kao čoveka. I voleću te. Nikad mi nisi jednu ružnu reč uradio, rekao nešto, nikad". Uvek sam bio podrška njegova i nekad kada je bio mlađi sam ga savetovao nekim stvarima - rekao je Zvezdan, pa se dotakao i svog sina.

- Moj sin je isto dobar, ali da budem iskren, neće da radi. On je završio taj neki fakultet, marketing. IT je stručnjak. On hoće da radi poslove samo gde je tu nekakva velika cifra. Kaže: "Ja imam znanje". Mi se raspravljamo ponekad. Ja kažem: "Pa sine radi za 2.000 evra". kaže on: "Ma neću ja da radim za 2.000. Ja hoću da radim za tri ili četiri". U Nemačkoj on živi. I tamo radi to. On radi nešto za Gugl. Tako da ovaj dobar je dobar je kao hleb i pošten i dobro je što se ne drogira. Dobro je, trenira, bilduje. Dolazi ovde. Bio je sad skoro tu kod mene. Došao je sa devojkom. Sad ima devojku Nemicu. Prošli put je bila neka druga Čehinja ili šta je bilo Čehinja. Mlad, fin, jak, visok, zgodan. Ja mu se u to ne mešam - istakao je on.

"Spremam pesmu za Tinu"

1/7 Vidi galeriju Tina Ivanović Foto: Kurir Televizija, Printscreen, Printskrin/Instagram

Zvezdan je otkrio i kakvi su mu planovi, sem da proba da ponovo osvoji Tinu i da obnove brak.

- Ja ću da posvetim jednu pesmu njoj. Imam u planu da snimim jednu pesmu za moju dušu, za mene, ali da je posvetim njoj. To imam u planu. Sad ćemo to da vidimo da li će to ovih dana da se realizuje ili neće. Hoću da posvetim Tini tu pesmu direktno, lično. Eto to su neki moji planovi - za kraj razgovora je otkrio on.

Kurir.rs/Blic