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Pevačica Verica Šerifović decenijama unazad osvaja publiku svojim neverovatnim glasom, a talenat za pevanje nasledila je od bake. Međutim, osim muzike, velika ljubav naše pevačice je i pčelarstvo, a u tome se oprobala još dok je bila devojčica

Ona se jednom prilikom prisetila odrastanja i počela da priča svoju životnu priču koja mnoge ostavlja bez daha.

1/10 Vidi galeriju Verica Šerifović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

"Muškarac u kući nikada nije bio potreban"

- Imala sam bezbrižno i srećno detinjstvo u Kragujevcu, gde sam se rodila septembra 1963. godine. Moji roditelji, otac Vojislav i majka Gordana, trudili su se da mom tri godine starijem bratu Milutinu i meni pruže najbolje što mogu. Bili su strogi, ali na tome sam im zahvalna. Vaspitali su nas da budemo pošteni i iskreni, kakvi su i oni bili. Tata je u dvorištu imao radionicu u kojoj sam mu bila pomoćnik. Uz njega sam naučila za šta koji alat služi i kako da uradim sitne popravke, tako da mi što se toga tiče muškarac u kući nikada nije bio potreban. Volela sam i da spremam kolače. Bila sam uverena da se puslice prave od deterdženta za veš, valjda zato što su onako bele, pa sam ih nekoliko puta od njega i napravila uprkos tome što bi me majka svaki put izgrdila jer bih joj u kulinarskom zanosu potrošila sav prašak. Posle sam naučila kako se prave pravi kolači i sa deset godina sam mesila najbolje vanilice. Ceo život uživam u kuvanju, naročito u spremanju poslastica. Volim kuvarske kecelje i od srca se obradujem kada dobijem neku novu. U mojoj kolekciji posebno mesto zauzima jedna sa mojim imenom koju mi je kćerka kupila u Veroni - prisetila se Verica, a potom nastavila da govori o svom talentu i školskim danima.

1/7 Vidi galeriju Verica Šerifović Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen Paparaco Lov

- Talenat za pevanje nasledila sam od bake po majci Šanke, koja je, nažalost, stradala pre nego što je napunila trideset, ali su je svi pamtili po prelepom glasu i pričali mi o njoj. Uživala sam u pesmama Ele Ficdžerald, Sare Von, Širli Bejsi, Bili Holidej, Sinatre… Upijala sam ih kao sunđer. Oduvek sam volela da interpretiram najteže kompozicije, a te su bile prve koje sam naučila - iskrena je bila ona.

Iz školske klupe pravo na binu

Šerifovićka ne krije da je prekinula redovno školovanje kako bi radila na svojoj muzičkoj karijeri.

- Posle osnovne, upisala sam Prvu kragujevačku gimnaziju. Dobro sam učila, ali uskoro me je rođak koji je svirao u orkestru Žaoka pozvao da im se pridružim kao pevačica. Kako je angažman podrazumevao gostovanja u hotelima širom bivše zemlje, prekinula sam redovno školovanje i započela muzičku karijeru. Iako sam bila dobar đak, profesori se nisu ni ljutili ni čudili. Jer, znali su kako pevam. Često su mi na časovima govorili: Ajde, Vera, da nam otpevaš nešto - objasnila je.

1/10 Vidi galeriju Verica Šerifović Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Profesor ju je pripremao za karijeru operske pevačice

Verica je još tada znala da želi da se bavi zabavnom, a ne klasičnom muzikom. U svojoj ispovesti pomenula je i nepristojne ponude.

- Profesor je bio uveren da me priprema za karijeru operske pevačice, a onda me je jednom slučajno upitao šta ja tačno želim da izvodim. Kada sam mu rekla da me zanima zabavna, a ne klasična muzika, posavetovao me je da više ne gubim vreme na časove jer mi ne trebaju. Godine s početka karijere su mi najlepše u životu pošto sam tada pevala pesme koje sam najviše volela: starogradske, romanse, šlagere. Nikada na nastupima nisam doživela neprijatnost, nepristojnu ponudu, čak ni uvredu pijanog gosta. Nisam privlačila pažnju izgledom, niti se oblačila provokativno. Ljudi su dolazili zbog mog glasa, da me slušaju - prisetila se.

Ljubav sa bubnjarem Rajkom Šerifovićem

Pevačica je imala samo 18 godina kada je stala na ludi kamen, a ubrzo nakon toga se i udala za Rajka Šerifovića sa kojim je kasnije dobila ćerku Mariju.

1/6 Vidi galeriju Rajko Šerifović Foto: M.M./ATAImages

- Bilo mi je osamnaest, njemu nešto više. Venčali smo se 1982. godine u Inđiji, gde smo tih dana nastupali. Jedne subote ujutro smo stali pred matičara, a uveče smo bili na bini. Slavili smo naše venčanje sa gostima hotela. Ulaskom u brak, koji je zvanično okončan dvadeset godina kasnije, dobila sam priliku da mnogo toga lepog usvojim od roditelja mog supruga koji su bili profesionalni muzičari. Svekrva Lepa je bila pevačica, a svekar Emin, potomak Šerifa Šerifovića, vlasnika kafane "Belo jagnje" u kojoj je pevala i igrala Koštana Bore Stankovića, bio je harmonikaš. Svakog jutra me je budio uz muziku i kafu. Od njega sam naučila mnoge starogradske pesme i romanse - iskrena je Verica.

Ostavio je u 9. mesecu trudnoće

Rajko je ostavio Vericu kada je bila u devetom mesecu trudnoće i otišao je kod druge žene sa kojom je, naredne godine, dobio sina. Par se tek razveo 2003. godine.

- Kada je Marija bila mala, želala sam da napustim Rajka i podnela sam papire za razvod, ali on je imao veze u Kragujevcu i uspeo je da „smuva" da Marija pripadne njemu. Doživela sam jači nervni slom i rekla: „Ma, neka mi bude kako bude. Odustajem od razvoda, odustajem od svega“. Sad, posle toliko godina, mogu da kažem da je to možda tako moralo da bude. Prosto ne mogu da verujem da dve čašice rakije mogu da promene čoveka. Njega su svi voleli jer je društven, drug do koske, ali kad popije dve, tri to više nije taj čovek. Teško sam se nosila sa tim, nisam samo ja, svi smo, i svekar, svekrva, jetrva - istakla je Verica Šerifović svojevremeno.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović na svom petom koncertu Foto: Nemanja Nikolić

Karijeru ostavila po strani

Verica je ispričala kako je izgledao period nakon Marijinog rođenja kada je rešila da izbegne dugoročne angažmane.

- Kada je Marija došla na svet, nisam više pristajala na dugoročne angažmane, evetualno sam prihvatala jedan nastup. Ćerku nikad nisam udarila i grdila, uživala sam u svakom trenutku s njom. Bila je dobro dete. Imala je mali mikrofon, klavijature i kasetofon. Stalno je slušala i imitirala Lepu Brenu, koju i danas smatra jedinom pravom zvezdom kod nas - otkrila je.

Nakon što je Marija malo porasla, Verica je 1988. snimila svoj prvi solo album "Možda postoji neko", a tri godine kasnije, objavila je i "Mi smo srećan par".

"Imala sam najtužniji razvod"

- Rešila sam da kad Marija završi gimnaziju da to prekinem. Mislim da sam imala najtužniji i najkraći sporazumni razvod u istoriji... Rajko je voleo da se kocka i jednom tipu je dugovao neke pare, došao je kući i rekao mi: "Moraš da mi daš pare da vratim" i, ja mu kažem: "Okej, koliko je to?", a on odgovori: "Hiljadu maraka". I ja iz šale kažem da ću mu dati 1.500 maraka, ali da potpiše sporazumni razvod. I on samo kaže: "Nema problema, pozovi advokata i daj mi pare“. Ja reko' polako, da odemo mi prvo kod advokata. I odemo, potpisa se on, uze pare i ode, a ja žena razvezdena - objasnila je ona.

"Mislili su da sam nepokretna sirotica"

Trenutak kada je, kako sama Verica ističe, veliki broj ljudi čuo za njeno ime i pevanje, dogodio se nakon dueta sa kraljem narodne muzike, Šabanom Šaulićem.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

- Početkom devedesetih snimila sam duet sa Šabanom Šaulićem Lutao sam dosta i on me je pozvao da učestvujem s njim u jednoj emisiji na TV Pink koja je bila koncipirana tako da gost sa sobom dovede svoje goste. Šaban je poveo samo mene. Emisija je bila veoma gledana i tek tada je veliki broj ljudi čuo za moje ime i moje pevanje. To gostovanje ću, pored ostalog, pamtiti i po blagoj jezi koja me je obuzela kada su krenula uključenja gledalaca. Ljudi, navikli na pevačice koje igraju dok pevaju, a ja sam sve vreme sedela, pomislili su da sam neka sirotica koja je nepokretna, a mnogo lepo peva, pa su nudili da mi pomognu da prohodam. Pala je i jedna bračna ponuda gledaoca kojem sam se toliko dopala da je bi spreman da me oženi i brine o meni do kraja života. Jedan mi je čak nudio i svoj novi mercedes - iskreno priča pevačica.

Nakon toga, usledili su albumi sa kojih su se izdvojili mnogi hitovi.

Drugi brak: Svadba do 9 ujutru

Mnoge njene pesme komponovao je upravo Mića Nikolić, sa kojim je jedno vreme bila u braku. Ona je otkrila i kako je Marija reagovala na to.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović i Verica Šerifović Foto: Printscreen Instagram

- Godinu nakon što je razveden moj prvi brak, 2004, venčala sam se sa Mićom. Slavili smo u restoranu Jezero do devet sati ujutro. Tada sam imala venčanicu i bila je prisutna cela estrada. Bilo je to slavlje za pamćenje. Marija i ja smo se pre toga preselile iz Kragujevca u Beograd, ona je tada bila na početku karijere. Nije joj smetalo što sam se ponovo udala. Naprotiv. I sada mi kaže da bi volela da se po treći put udam samo da mi ona nije u mislima 24 sata dnevno. Brak sa Mićom je trajao tri godine, razišli smo se sporazumno i ostali u prijateljskim odnosima. Sada mislim da je brak glupost koja sve pokvari - rekla je Verica.

Kurir.rs/Gloria/Alo

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