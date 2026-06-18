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Starleta i nekadašnja učesnica rijalitij, Jelena Krunić, otkrila je svojevremeno sve što zna o Adamu Adaktaru koji potiče iz njenog rodnog grada Čačka.

Jelena Krunić oštro o Adamu Adaktaru

1/4 Vidi galeriju Kija Kockar i Jelena Krunić pred sudom Foto: Kurir Televizija, Printscreen/Instagram, Printscreen

Tom prilikom Jelena je istakla da svi u Čačku vrlo dobro znaju ko je Adam Adaktar, kao i njegova cela porodica.

- Mislim da je sve samo ne 'alfa mužjak', alfa muškarac, s obzirom na to da je okružen ženama i majkom, koja inače vodi sve. Znaju svi iz Čačka ko je on, tačnije ko je njegova porodica, jesu oni uspešni, to stoji, ali tu ima dosta toga da se kaže - rekla je Jelena za Srbiju Danas i nastavila:

Ovako izgleda dom porodice Adaktar:

1/12 Vidi galeriju Ovako izgleda dom porodice Adaktar Foto: Printsceen, Printscreen/Instagram

- Da su uspešni, to se ne može poreći, najveći je inicijator njegova majka, bavili su se tetoviranjem u Čačku u samim počecima, sve je to krenulo davno, barem ja nisam znala da on postoji uopšte, dok sada nije isplivao sa sve onom leopard bundom i postao čačanski Kim Kardašijan. Meni je sve to smešno, presmešno.

"Čačanski Kardašijan je samo bleda kopija"

1/5 Vidi galeriju Adam Adaktar zna tajnu Foto: Printsceen, Printscreen, Printscreen/Instagram

Jelena je zamerila i to što Adaktar daje na značaju svom fizičkom izgledu.

- Svi znamo da, okej je kada se muško sređuje, da vodi računa o sebi, ali ne baš toliko da određuje sa koje će strane kamera da ga snima, ili sa koje će strane da izbaci ruku, pokazuje sat... Jednostavno taj neki šou kakav god da je, biće onako, ne verujem ni da će biti zabava za ovaj naš narod, jer čačanski Kardašijan je samo bleda kopija pravih Kardašijana.