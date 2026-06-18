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Pevačica Marija Mikić nedavno je stavila tačku na odnos sa bivšim mužem Jovanom Pantićem sa kojim ima dvoje dece, ćerku Đurđu i sina Miliju.

Jovan se sada javno oglasio na svom Instagram nalogu i obratio svojim naslednicima emotivnim rečima.

Ovako su on i Marija nekada izgledali zajedno:

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić i Jovan Pantić Foto: Nenad Kostić

Naime, on je otišao u vrtić po ćerku i sina, a u opisu objavljene fotografije je jasno dao do znanja koliko je njegova ljubav snažna i nemerljiva, uprkos razvodu sa njihovom majkom.

Tom priliikom, Pantić se dotakao i sudske presude kojom je nakon razvoda regulisano starateljstvo nad decom i model viđanja.

- Nema tog sudije, nema te presude koja može da pobedi moju ljubav prema njima. Nema tog čoveka koji je jači od srca njihovog tate. Ja nisam otac za svaku drugu sredu i svaki drugi vikend. Ja sam njihov TATA za svaki dan, u mislima, u srcu i u svakoj borbi koju vodim za njih - napisao je Jovan Pantić, pa nastavio:

Foto: Printscreen

- Moje vreme sa njima možda ima svoj raspored, ali moja ljubav prema njima nema granice. Mnogo toga nemogućeg sam uradio u životu. Zato znam da mogu da napravim i jedan poseban kalendar za nas. Kalendar u kojem će mnogo više dana sa njima imati svoje mesto, jer ljubav prema njima ne može da stane ni u jednu presudu, ni u jedan datum. Jer ono što nosim u srcu za njih nema ograničenje.

Teško podneo odvojenost od dece

Nije prvi put da Jovan otvoreno govori o emocijama, tako je ranije već govorio o usamljenosti koju oseća što nije sa decom.

1/7 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno kada se obratio sinu i ćerki.

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