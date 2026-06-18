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Starleta Atina Ferari nedavno je dospela u centar pažnje nakon što je javno govorila o svom intimnom odnosu sa folkerom Acom Lukasom, koji je potom nije štedeo u medijima. Poznata po provokativnim izjavama i atraktivnim objavama na društvenim mrežama, Atina je ponovo uspela da privuče pažnju svojih pratilaca.

Ovoga puta podelila je smelu fotografiju iz spavaće sobe. Pozirajući na krevetu u bikiniju, istakla je svoju figuru, ali i upečatljivu tetovažu lanca na bokovima. Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije i komentare njenih pratilaca, koji nisu ostali ravnodušni na njeno novo izdanje.

1/8 Vidi galeriju Starleta Atina Ferari nedavno je dospela u centar pažnje nakon što je javno govorila o svom odnosu sa folkerom Acom Lukasom Foto: Prinstcreen, Kurir Televizija, Damir Derivšagić

Atina pričala o Lukasu: "Koristi lekove, impotentan je"

Atina je otkrila da ju je Lukas dve godine, putem vajbera i društvenih mreža molio da se upoznaju, a potom i da koristi lekove za potenciju i da joj se na početku nije dopao kao muškarac.

1/8 Vidi galeriju Atina Ferari bila u vezi sa Acom Lukasom Foto: Damir Dervišagić, ATAIMAGES, Damir Dervišagić, Printscreen, Dragan Kadić, Petar Aleksić

- Nema figuru i lepotu koju tražim kod muškaraca, dopala mi se njegova inteligencija, harizma, bio je smešan, i sad je smešan", rekla je između ostalog Atina, pa dodala:

- Htela sam da ga izvedem na pravi put. On ne može da ima normalne intimne odnose. U prvoj fioci mu stoji pištolj, a u drugoj lekovi koji koriste muškarci koji imaju problem s impotencijom - šokirala je Atina, koja je potom priznala da folker poseduje pištolj.

Šta je Lukas govorio o njoj

Podsećamo, Atina Ferari, ga je često pominjala u negativnom kontekstu. Iako je uglavnom ćutao, folker je jednom prilikom dok je gostovao u emisiji kod Bokija 13, rešio da konačno progovori. Lukas je poručio da ne želi ni da izgovori njeno ime, ali je jasno dao do znanja šta misli o njenim izjavama.

1/5 Vidi galeriju Aca Lukas opleo u svom stilu Foto: Damir Dervišagić, Kurir

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!