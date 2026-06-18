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Dragana Mirković: "Blagoslov je biti baka i uživati u tome"

Muzička diva je nedavno postala baka, a o emocijama koje su je preplavile i posebnoj vezi sa unukom govorila je potpuno otvoreno po prvi put. Gostujući u podkastu kod Bokija 13, Dragana je otkrila da je Ksenija, koja je napunila osam meseci, rekla i prvu reč.

- Dobila sam unukicu koja se zove Ksenija. Moj sin se oženio i ima ćerkicu koja uskoro puni osam meseci i to je najveći dar koji sam mogla da dobijem otkako sam dobila svoju decu - rekla je Dragana u podkastu kod Bokija 13, pa otkrila da li će joj smetati da je Ksenija zove baka.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

- Sa zadovoljstvom i nisam protiv toga. Blagoslov je biti baka i uživati u tome, i ponosno nosim tu titulu. Nikako ne želim da me zove Gago, dovoljno ljudi me tako zove. Ja želim da me zove bakom, jer je to meni draga titula i moram da ti priznam da je progovorila. Prva reč joj je "bako". Nisam joj puno pričala, ali sam joj govorila stalno: "Voli te tvoja baka najviše na svetu" i samo odjednom je progovorila. Rekla sam: "Deco, najvažniju reč je rekla i sada nije važno šta je sledeće što će da progovori". Naravno, šalila sam se, ali mi je preslatka.

"Srećnija sam sama sa svojom decom"

Podsetimo, Dragana je u pomenutom podkastu govorila i o razvodu od Tonija.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je ona i dodala:

Dragana Mirković sa ćerkom:

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković sa ćerkom Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen/Instagram

- To je bilo šokantno za mene. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka.

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