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Jedna od najvećih muzičkih zvezda današnjice, Aleksandra Prijović, ponovo je u centru pažnje regionalne javnosti. Pevačica je objavila novi studijski album pod nazivom „Bol i alkohol“, na kojem se nalazi devet potpuno novih pesama. Kao i svaki njen projekat, i ovaj je u rekordnom roku izazvao buru reakcija i pokrenuo brojne komentare širom regiona.

Foto: Nemanja Nikolić

Dok jedni smatraju da je Prijović još jednom potvrdila status neprikosnovene zvezde i pokazala zašto puni najveće dvorane, drugi ocenjuju da je publika od nje očekivala još veći iskorak i drugačiji muzički pravac. Ipak, jedno je sigurno – o albumu "Bol i alkohol“ trenutno se govori više nego o bilo kom drugom muzičkom izdanju na Balkanu.

Bez obzira na podeljene komentare, brojke govore same za sebe – pregledi i lajkovi na video spotovima na platformi YouTube rastu iz minuta u minut. Da li će "Bol i alkohol“ uspeti da nadmaši uspeh prethodnih albuma koji su Aleksandru lansirali u sam vrh i napunili Arene širom Balkana, pokazaće predstojeća letnja sezona koja je pred nama.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: M.M./ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages, TO Bar

Vredi napomenuti i da je Aleksandrin suprug, Filip Živojinović napisao najveći broja numera na ovom albumu.

Braja otkrio zašto nije radio na albumu

Ono o čemu se nedeljama najviše spekulisalo u kuloarima jeste potpuno odsustvo proverenog autorskog dvojca – Dejana Kostića i Dragana Brajovića Braje, koji su stvorili neke od najvećih hitova u Aleksandrinoj karijeri. Iako su čaršijom odmah krenule da kruže priče o navodnim svađama i prekinutim prijateljstvima, nijedna strana nije potvrdila ove navode.

1/10 Vidi galeriju Dragan Brajović Braja Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Čuveni hitmejker Dragan Brajović Braja odlučio je da prekine ćutanje i to na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter). Nakon što je jedan od korisnika prokomentarisao promenu autorske ekipe rečima:

„Braju je zamenila Filipom, Luda žena“

Braja je oštro i direktno odgovorio i otkrio šta se zapravo krije iza ove estradne odluke:

"Ja sam se solidarisao sa Dejanom, nije me niko zamenio. To što me nema na ovom albumu, do mene je“, napisao je kompozitor.

Kostić tvrdi: "Dođe nekad do prezasićenja"

1/5 Vidi galeriju Dejan Kostić Foto: Privatna Arhiva, Visual Infinity

- Energija nam se nije poklopila, pogledi na budući posao, ne znam što se tolika frka digla, ima toliko autora, na kraju krajeva i pevača... Ja sam na prošlom albumu radio samo nekoliko pesama, ne znam što se tolika frka digla. Mi se nismo posvađali, pričamo najnormalnije. Desi se nekad da dođe do prezasićenja, nije sporno. Nisam sujetan. Ako mi je neko poverio poverenje da budem producent, ja gledam da napravim da bude najbolje moguće... Razlog je samo loša energija zbog X nekih situacija, nije zbog Cece... Čućete Cecine pesme, publika je ta koja na kraju sudi, najbitnija je da je dobra energija, ja sam zavisnik od dobre energije i ona je fenomenalna - rekao je Kostić u emisiji "Amidži šou".