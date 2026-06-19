- Senidah je došla na vreme i sela u bekstejdž. Ništa nije ukazivalo na to da će se te noći desiti skandal. Možda pola sata pre nego što je trebalo da počne da peva, do ulaza u klub je došao jedan luksuzni automobil s bosanskim tablicama. Jedan čovek iz tog auta je otišao do ulaza u bekstejdž i pozvao je da odmah izađe. Ona je to uradila i rekla ostalima da se vraća brzo, čim završi razgovor. Kad je izašla, taj čovek ju je ošamario. Senidah se toliko zbunila da nije mogla ni da reaguje. Počeo je da viče na nju da se pravi mnogo pametna i da dobro zna da ima zabranu da peva. Pokušavala je nešto da mu objasni, ali nije mogla da dođe do reči. Dva, tri puta ju je baš jako išamarao. Taj lik joj je rekao da joj je ovo poslednje upozorenje i da odmah ode da kaže gazdama kluba, koji su s naših prostora, da neće moći da peva to veče i da joj nije dobro. To je i uradila, a zatim je preplašena s njim otišla u auto - govorio je sagovornik za Kurir, a zatim nam je objasnio da je pevačica posle nekoliko dana kontaktirala s ljudima iz kluba i vratila im kaparu, ali i zbog čega je u stvari i nastao problem: