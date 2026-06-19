Slušaj vest

Nije tajna da su tokom burnih devedesetih godina estradna scena i podzemlje često bili povezivani, pa su se poznati pevači i pevačice neretko nalazili u društvu ljudi iz kriminalnog miljea. Mnogi žestoki momci bili su redovni gosti na nastupima najvećih zvezda tog vremena, zbog čega su se godinama ispredale razne priče i nagađanja.

U takvoj atmosferi, ni Svetlana Ražnatović nije bila pošteđena glasina. Mnoga imena dovodila su se u vezu sa folk zvezdom mnogo pre nego što je stupila u brak sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, a pojedine priče i danas intrigiraju javnost.

1/5 Vidi galeriju Ceca Ražnatović prekinula prijatsljtvo sa Lukasom Foto: Damir Dervišagić, Kurir/Srđan Zelembaba, Kurir

Jedan od žestokih momaka sa kojim su je povezivali bio je i Dejan Marjanović poznatiji kao Šaban, koji je u javnosti bio predstavljen kao mladi biznismen sa mnogo butika i lokala u prestonici, iako je istina da je veoma rano skrenuo sa puta i uplovio u mračan svet kriminala.

Zvali su ga "nekrunisani kralj Zvezdare", a priče da ga sa Cecom povezuje nešto više od prijateljstva pokrenula je njihova zajednička fotografija koja je osvanula u medijima. Zanimljivo je da je Šabanu najbolja drugarica bila Mira Škorić koja se kasnije i okumila sa Cecom, iako danas nisu u dobrim odnosima.

Međutim, Šabanu se nije dopalo povezivanje sa Cecom jer je u to vreme do ušiju bio zaljubljen u jednu od najlepših Beograđanki - Jelicu Matić Sindi.

Foto: Preent Screen

Nakon što je sporna fotografija napravila haos, Šaban je javno demantovao priču.

"Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pevačicom čista izmišljotina i neistina.Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom", ispričao je tada Šaban.

Međutim, nije ni znao da će samo dva sata nakon što je dao intervju biti ubijen. Imao je samo 23. godine.

Ko je Sindi?

Foto: Facebook Printscreen/Legende devedesetih

Jelica Matić Sindi svojevremeno je važila za jednu od najfatalnijih žena Beograda. Koliko je bila lepa govori i činjenica da su se takmičila na Izboru sa Miss, te mnogi misle da je nepravedno izgubila titutlu.

Pored Šabana poznato je i da se kasnije zabavljala sa ozloglašenim Đorđem Božovićem Giškom, koji je bio strah i trepet beogradskog podzemlja.

"Bio je vanserijski šarmantan. Kupio me sa pet rečenica… Malo je trebalo, pa da pristanem da me odveze kući. Izašli smo ispred kluba. Prilazi fići, džentlmenski otvara vrata. Ja prilazim i on se smeje: "Ma ložim te. Samo da vidim kako reaguješ na fiću". Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili zaista sa mnogo stila. Loše kopije su iskrivile sliku onoga što smo bili mi", govorila je Sindi svojevremeno.

Koliko je pokojni Giška bio zaljubljen u nju videlo se i na fotografijama koje s vremena na vreme preplave mreže.

Jelica je kasnije, prisetivši se devedesetih, rekla da je bila veliki patriota i poliglota, a jedino što je o njoj ostalo iz tog perioda je jedan "trećerazredni" film u kojem je glumila glavnu žensku ulogu.

Danas je uspešna poslovna žena i majka, radi kao art direktor jednog hotela. Živi na relaciji Beograd - Milano - Punta del Este. I dalje je neverovatno zanosna, te se čini da su godine za nju samo broj.