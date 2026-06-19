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Pevačica Stojanka Mitrović Ćana otvoreno je govorila o jednoj od najtežih tema u svom životu, sudbini svoje majke, koja je tokom života doživela nezamisliv gubitak i sahranila troje dece. Iako je prošlo mnogo godina, Ćana priznaje da je sećanje na te trenutke i danas duboko pogađa.

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Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Govoreći o detinjstvu, pevačica ističe da ga pamti po brojnim lepim uspomenama i porodičnoj ljubavi, ali ne krije da su njeno odrastanje obeležili i teški trenuci koji su ostavili neizbrisiv trag na celu porodicu.

- Sećam se da je ona čuvala neku pletenicu od te devojčice, Gordana se zvala, druga Radojka i Stojan. Ja se svaki put, imala je neki svoj sanduk u kome ostavljaju bitne stvari i znam da sam uvek viđala tu pletenicu i znam da je ona uz slobodno vreme osami se i vrlo sam je često zaticala kako plače sa tom pletenicom u ruci.

Onda me je posle i nervirala ta pletenica jer sam smatrala da dokle god bude bila tu, da će ona da plače, ali to njoj valjda jedino bilo što joj je ostalo isplače i da valjda joj bude lakše posle toga - rekla je Ćana za Adria TV.

Ponosna je na majku

Ćana je poznata po dobrom performansu, te nije ni čudo da je na koncertu na Tašmajdanu priredila pravi spektakl publici.  Foto: Kurir

Ćana tvrdi da je njena majka uprkos gubicima bila heroj.

- U svakom slučaju samo mogu da kažem ne daj Bože nikome da preživi nešto što je ona preživela, uvek kažem žena heroj - rekla je iskreno pevačica.

Imala teško detinjstvo

Podsetimo, pevačica Stojanka Mitrović Ćana jednom prilikom je pričala da je imala teško detinjstvo, te i da je tom prilikom živela u kući usred šume.

Naime, ona je bila u kući do koje se teško dolazilo u opštini Sanski Most, te je kada je došla do većeg novca, odmah sebi želela da obezbedi što pristojniji život.

- Kad sam ja bila mala, padao je toliki sneg da me odmah zatrpa. Tih snegova više nema, nigde nema, nema ih ni u Bosni ni ovde u Srbiji. Ja sam od neke svoje 18. godine na području Srbije, ako izuzmem pevanje po Evropi, ali uvek sam se vraćala, bila sam u Subotici, tamo sam nekako pevački krenula, ali, nema nigde tako tih velikih zima.

Ćana Foto: Dejan Milićević, Antonio Ahel/ATAImages

- Ja se odlično sećam, bila sam, možda, neki treći-četvrti razred da je sneg bio izravnan sa ogradom. I mi tih dana nismo išli u školu, zato što nije bilo šanse, bili su i ogromni oni smetovi. Radovali smo se tome da budu što veći smetovi, mi krenemo i vratimo se kući, ne može se proći, nema šanse i molim, lepo, to je opravdanje - rekla je Ćana ranije.

- Poprilično je bilo mučno, baš u tim zimskim vremenima mi smo išli, bili smo đaci pešaci, to je do četvrtog razreda, jer smo imali školu u našem selu, onda, od četvrtog do osmog, smo išli u susedno selo, a to je otprilike, 10 kilometara od mog sela, znači, računaj dva i po sata, računaj dvadeset kilometara, tamo i nazad. Nimalo lako, sećam se svi smo imali neke bunde i ujutru u pet sati krećemo, zovemo jedni druge i kako nije bio pročišćen put uvek jedan ide napred, a mi koji smo visočiji, obično smo mi išli prvi. I onda, dođemo na čas i ne možemo da otkopčamo bundu koliko smo se smrzli.

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Ćana se pojavila u moćnom četvorotočkašu pred veliki spektakl Izvor: Kurir