Slušaj vest

Medijski sukob između poznatih influensera dobio je novu dimenziju nakon što su tokom prenosa uživo iznete ozbiljne optužbe koje su izazvale burne reakcije na društvenim mrežama.

Foto: Preent Screen

Rat jutjubera se nastavlja, a tenzije između zaraćenih strana ne jenjavaju. Influenser Luka Bojović, poznatiji kao Luks, tokom jednog lajv uključenja izneo je tvrdnje koje su brzo postale tema brojnih komentara i polemika na internetu, dodatno rasplamsavši već postojeći sukob.

On je tom prilikom izneo teške tvrdnje da je narkotike koristio zajedno sa jutjuberom Bogdanom Ilićem, poznatijim kao Baka Prase, sa

kojim se već mesecima nalazi u ozbiljnom medijskom ratu. Luks je direktno optužio svog bivšeg prijatelja, objašnjavajući da je razlog

njihove svađe zapravo bio vezan za nedozvoljene supstance.

Ispovest Bake Praseta nakon sedam godina Foto: Printscreen

Izjava koja je izazvala opštu pometnju precizno je navedena u nastavku:

– Nešto, možeš da povučeš liniju... Zna Baka, vukli ja i on zajedno, zna Baka, zajedno smo vukli kokain više puta. Zato smo se i

posvađali, oteo mi je liniju. Sram te bilo, brate! – izjavio je Luks u uživo strijmovanju.

"Mene je sramota što sam bila sa Luksom"

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u Telcastu otkriva da otac nije govorio sa njim Foto: Printscreen/Youtube/Telekom Srbija

Podsetimo, Lukina bivša devojka, influenserka Uki Q govorila je nedavno o drami sa njim:

- On je mene pokušao da ukanali, kao da je mene sramota toga. Apsolutno nije. Iskreno, mene je sramota što sam s Luksom bila, a ne

s Bakom. Sad je napravio neprijatnu situaciju Baki jer je čovek u vezi. Milena je predivna, oni su predivan par, baš nepotrebno da im se

pravi neprijatnost. Ako sam ja s ovakvim čovekom bila, ako je on moje ogledalo, nešto ozbiljno nije u redu sa mnom. Ja sam se posle

Luksa bacila na takav rad na sebi, čak sam i njemu pokušala da pomognem, dovela ga kod moje terapeutkinje - govorila je Una, a Baka

je podelio snimak.

- Pričamo realno. Ja sam šmekerčina i po. Ribe koje mene hejtuju malo im je krivo što nisu probale rumenka, razumeš (smeh). Ali,

buraz, realno pričamo. Nisam najlepši, nisam najzgodniji, ali lepo izgledam, okej, simpatičan sam dečko, prezanimljiv, preduhovit,

preuspešan, prebogat. Šta ti više treba kod momka? Ako nekoj ribi treba nešto više, buraz, to je ono... Boleština! Onda je ta riba za

ulicu - istakao je Baka, koji je potom nahvalio Unu.