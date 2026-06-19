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Kako saznaju domaći mediji, na jednom od poslednjih snimanja Pinkovih Zvezda desio se ogroman skandal. Miroljub Aranđelović Kemiš je pljunuo Viki Miljković. Sve je započelo svađom oko kandidata:

Foto: Instagram/viki_miljkovic

– U jednom trenutku, Desingerica je počeo da vređa Zoricu Brunclik. Vikao joj je da je brusilica, da je bruska, i ona je uzvratila svađom. Međutim, uobičajena prepirka se pretvorila u ogroman skandal kada je Viki, dok su se Desingerica i Zorica svađali, počela da se smeška. Ona se nasmejala kada je Desingerica počeo žestoko da vređa Zoricu. Tada je Kemiš skočio iz publike, prišao i rekao:

1/10 Vidi galeriju Zorica Brunclik i Kemiš na snimanju Pinkovih zvezda Foto: Antonio Ahel/ATAImages

– "Pu, majku ti je***, sram te bilo, smeješ se dok je on vređa, kako te nije sramota?“ Maltene se zaleteo na nju. Viki je u tom trenutku pozvala Tašketa, koji se nedugo zatim pojavio sa bratom u studiju, i svi su očekivali da će da se dogodi fizički obračun. Međutim, strasti su se vrlo brzo smirile. U međuvremenu, Zorica je, kada je prekinuto snimanje usred svađe, pojurila Desingericu. Publika je pomislila da će da ga gađa čašom u glavu, ali na svu sreću incident je izbegnut – priča izvor.

Strasti su se vrlo brzo smirile, pa se niko ni sa kim, na sreću, nije fizički razračunavao. Iako mnogi misle da su svađe na Pinkovim Zvezdama nameštene, to uopšte nije istina. Istina je potpuno suprotna. Njihove svađe se nekad prenesu i na njihove privatne odnose, pa mnogo puta članovi žirija međusobno i ne razgovaraju.

Zorica otkrila istinu zašto je udarila na Viki Miljković

1/8 Vidi galeriju Viki Miljković i Dragan Tašković Taške Foto: Damir Dervišagić

Podsetimo, odnos između Zorice Brunclik i Viki Miljković privlačio veliku pažnju javnosti, a muzička diva je tada otvoreno prokomentarisala žiri „Pinkovih zvezda“ i priznala razloge zbog kojih je uputila oštre reči koleginici.

- Što se tiče Viki, ja da mi je neko rekao da će se desiti ovo ja sam mogla da odsečem ruku da se to neće desiti. Krivo mi je što je Amidži šou bio pre emisije koja je razlog mog odgovora. Ja sam tada rekla da bih izbacila Viki jer je loša u žiriju, a gde je krenulo to, krenulo je za to što ona nikome ne da glas, a druge proziva. Ona je zbog toga moje najveće razočarenje, ona sve hvali, ali nikome ne da glas. Meni je zasmetalo ono što je ona rekla, a ja ću citirati "Jadan je onaj koji drugog ponizi, da bi sebe uzdigao", onda je da je šmeker, rekla bi da će tek sada da me nervira.