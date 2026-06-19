KRISTIJAN GOLUBOVIĆ PONOVO U POLICIJI! Bivša partnerka Kristina Spalević ga prijavila, reagovalo i tužilaštvo
Kako prenose domaći mediji, bivši učesnik rijalitija i pobednik "Farme" Kristijan Golubović ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je bivša partnerka Kristina Spalević navodno prijavila zbog uznemiravanja i pretnji. Prema istim navodima, nakon prijave su mu izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije.
Prema saznanjima, Kristina Spalević obratila se policiji u sredu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao preteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.
Po prijavi su reagovali nadležni organi, a Goluboviću su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.
Slučaj je prosleđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.
Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda.
"Bio je i ostao moja najveća ljubav"
Podsetimo, Kristina Spalević je ovako ranije govorila o Kristijanu
- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.
Kurir.rs/telegraf