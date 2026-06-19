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Kako prenose domaći mediji, bivši učesnik rijalitija i pobednik "Farme" Kristijan Golubović ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je bivša partnerka Kristina Spalević navodno prijavila zbog uznemiravanja i pretnji. Prema istim navodima, nakon prijave su mu izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije.

Kristina Spalević i Kristijan Golubović otišli na odmor Foto: Boba Nikolić, ATAIMAGES

Prema saznanjima, Kristina Spalević obratila se policiji u sredu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao preteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.

Po prijavi su reagovali nadležni organi, a Goluboviću su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.

Slučaj je prosleđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.

Za sada se Kristijan Golubović nije javno oglašavao povodom ovih navoda.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov

"Bio je i ostao moja najveća ljubav"

Podsetimo, Kristina Spalević je ovako ranije govorila o Kristijanu

- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.