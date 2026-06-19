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Kristijan Golubović oglasio se za Kurir nakon prijave koju je podnela njegova bivša partnerka Kristina Spalević. On tvrdi da je duboko razočaran razvojem situacije i navodi da će istinu dokazati pred sudom, gde planira da zatraži izvođenje svih relevantnih dokaza.

Foto: Ilija Ilić

U razgovoru za Kurir izneo je niz teških optužbi na račun svoje bivše partnerke Kristine Spalević , ističući da će završnu reč dati nadležni organi.

- Rekla je da sam joj pretio i zbog toga sam u dva navrata dobio zabranu prilaska. Međutim, u oba slučaja ona je sama prekršila te mere, jer se viđala sa mnom, kako zbog lične koristi, tako i zbog seksualnih i finansijskih interesa. Kada bismo se posvađali, prijavljivala bi me policiji, iako smo prethodno bili u kontaktu. Tako sam dobio kaznu od 150.000 dinara, novac koji sam, kako smatram, odvojio od naše dece. O tome nikada ne govori, jer ne želi da ljudi promene mišljenje o njoj -rekao je Kristijan pa nastavio:

Pre samo dvadesetak dana pravili smo decu, planirali zajedničku budućnost i krštenje, a onda je preko noći promenila priču. Između ostalog, optužila me je da sam ubio čoveka, da sam ubio psa, kao i za još niz ozbiljnih stvari. Čekam sudski postupak kako bih sve to demantovao i tražiću poligrafsko ispitivanje u vezi sa tim prijavama. Neka se na sudu utvrdi šta je istina.

Godinama trpim uvrede na račun svojih roditelja. Takođe, smatram da deca ne žive u adekvatnim uslovima. Kada dođu kod mene, često negoduju kada treba da se vrate. To je nešto o čemu sam spreman da govorim pred nadležnim institucijama.

Koliko sam čuo, planira da se vrati pevanju. Nemam ništa protiv njenog posla, ali imam pravo na svoje mišljenje. Ono što me najviše boli jeste osećaj da sam iskorišćen. Dao sam 4.000 evra kako bih pomogao njenoj porodici da reši dugove, nadajući se da ćemo nastaviti zajednički život i da će naša porodica opstati. Posle svega toga rekla mi je da ne možemo da živimo zajedno i da se nisam promenio.

Potpuno sam razočaran. Smatram da je ovog puta prešla granicu iskrenosti i poštenja. Verujem da je postojala namera da završim u zatvoru. Kada je shvatila da više ne može da dobije novac od mene, iskoristila me je na najgori mogući način. Sada čekam da institucije urade svoj posao i da se pred sudom utvrdi puna istina - rekao je Golubović za Kurir

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

Kristina Spalević ponovo prijavila Kristijana

Kako prenose domaći mediji, bivši učesnik rijalitija i pobednik "Farme" Kristijan Golubović ponovo se našao u centru pažnje nakon što ga je bivša partnerka Kristina Spalević navodno prijavila zbog uznemiravanja i pretnji. Prema istim navodima, nakon prijave su mu izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije.

Prema saznanjima, Kristina Spalević obratila se policiji u sredu i prijavila Kristijana Golubovića, navodeći da joj je upućivao preteće SMS poruke, kao i da ju je uznemiravao.

Po prijavi su reagovali nadležni organi, a Goluboviću su izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom.

Slučaj je prosleđen nadležnim institucijama, a dalju istragu vodi Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje će utvrditi sve okolnosti prijavljenog događaja.

"Bio je i ostao moja najveća ljubav"

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov

- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.

Kurir.rs