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Iako je tokom višedecenijske karijere osvojila najveće dvorane i postala jedna od najvećih regionalnih zvezda, Dragana Mirković nikada nije zaboravila gde je sve počelo. Ona je više puta sa velikom emocijom govorila o danima provedenim u Južnom vetru, ističući da joj je upravo taj period obeležio život.

Upravo Dragana Mirković će biti deo spektakla "Južni vetar festival", koji će biti održan 26. i 27. juna na beogradskom "Stadionu" Tašmajdan. Na koncertima će učestvovati i njene kolege Mile Kitić, Kemal Malovčić, Suzana Jovanović, Anica Milenković, Gojko, Marta Savić, Medo Sakić, Andreana Čekić, Uroš Živković, Peđa Medenica i drugi.

Kada je Dragana svojevremeno govorila o kolegama iz Južnog vetra i saradnji koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj estradnoj sceni, istakla je:

“Nas vezuje jedno određeno vreme, ali mislim da nas ipak više vezuje prijateljstvo.”

Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Ona je tada naglasila da je muzika koju su stvarali ostala da živi i decenijama kasnije, te da emocija koju publika oseća prema pesmama Južnog vetra ne jenjava.

“Obeležili smo jedno vreme i to nikada neće umreti.”

Dragana je više puta isticala da je ponosna na svoj početak i da nikada nije bežala od činjenice da je upravo u Južnom vetru stekla ogromnu popularnost. Iako je kasnije izgradila impresivnu karijeru, o tim godinama govori sa mnogo poštovanja i zahvalnosti.

U jednom intervjuu prisetila se i koliko su članovi Južnog vetra bili bliski:

“Mi smo bili kao porodica. Mnogo smo radili, putovali i zajedno prolazili kroz najlepše, ali i najteže trenutke.”

Posebnu emociju Dragana je pokazivala kada je govorila o pokojnom Sinanu Sakiću, sa kojim je godinama delila scenu. Njegov odlazak teško joj je pao, a jednom prilikom je istakla da je bio poseban čovek i veliki prijatelj.

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Foto: Promo

Pesme Južnog vetra imaju posebnu snagu. Iako su nastale pre nekoliko decenija, one i dalje žive i publika ih voli što i dokazuje to da je prvi koncert Južnog vetra rasprodat u rekordnom roku zbog čega je, na veliko insistiranje publike, otvoren i drugi koncert za koje vlada ogromno interesovanje. 

Karte možete kupiti putem sajta:

https://efinity.rs/event-map/juzni_vetar2_32259

Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.

Call centar: 066 88 88 383

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Dragana Mirković i Goga Sekulić Izvor: Kurir

Sandra Rilaksandra.rilak@kurir.rs

Thu, Jun 18, 11:56 PM (11 hours ago)
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OBELEŽILI SMO JEDNO VREME” Dragana Mirković nikada nije zaboravila Južni vetar: “Više od svega ostalo je prijateljstvo”

Iako je tokom višedecenijske karijere osvojila najveće dvorane i postala jedna od najvećih regionalnih zvezda, Dragana Mirković nikada nije zaboravila gde je sve počelo. Pevačica je više puta sa velikom emocijom govorila o danima provedenim u Južnom vetru, ističući da joj je upravo taj period obeležio život.

Kada je svojevremeno govorila o nekadašnjim kolegama i saradnji koja je ostavila neizbrisiv trag, Dragana je istakla:

“Nas vezuje jedno određeno vreme, ali mislim da nas ipak više vezuje prijateljstvo.”

Ona je naglasila da je muzika koju su stvarali ostala da živi i decenijama kasnije, te da emocija koju publika oseća prema pesmama Južnog vetra ne jenjava.

“Obeležili smo jedno vreme i to nikada neće umreti.”

Dragana je više puta isticala da je ponosna na svoj početak i da nikada nije bežala od činjenice da je upravo u Južnom vetru stekla ogromnu popularnost. Iako je kasnije izgradila impresivnu solo karijeru, o tim godinama govori sa mnogo poštovanja i zahvalnosti.

U jednom intervjuu prisetila se i koliko su članovi Južnog vetra bili bliski:

“Mi smo bili kao porodica. Mnogo smo radili, putovali i zajedno prolazili kroz najlepše, ali i najteže trenutke.”

Posebnu emociju Dragana je pokazivala kada je govorila o pokojnom Sinanu Sakiću, sa kojim je godinama delila scenu. Njegov odlazak teško joj je pao, a jednom prilikom je priznala:

“Sinan je bio poseban čovek i veliki prijatelj. Mnogo mi nedostaje.”

Iako su prošle decenije od njihovih najvećih hitova, Dragana veruje da pesme Južnog vetra imaju posebnu snagu.

“To su pesme uz koje su ljudi voleli, plakali, veselili se i zato će trajati zauvek.”

Publika joj upravo zbog toga i danas često poručuje da je uz Južni vetar odrasla, a Dragana ne krije da joj takve reči mnogo znače.

“Srećna sam što sam bila deo nečega što je ostavilo tako veliki trag. To je jedan prelep deo mog života.”