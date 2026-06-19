"NAS VEZUJE PRIJATELJSTVO" Dragana Mirković o periodu kada je s Južnim vetrom harala bivšom Jugoslavijom: Obeležili smo jedno vreme
Iako je tokom višedecenijske karijere osvojila najveće dvorane i postala jedna od najvećih regionalnih zvezda, Dragana Mirković nikada nije zaboravila gde je sve počelo. Ona je više puta sa velikom emocijom govorila o danima provedenim u Južnom vetru, ističući da joj je upravo taj period obeležio život.
Upravo Dragana Mirković će biti deo spektakla "Južni vetar festival", koji će biti održan 26. i 27. juna na beogradskom "Stadionu" Tašmajdan. Na koncertima će učestvovati i njene kolege Mile Kitić, Kemal Malovčić, Suzana Jovanović, Anica Milenković, Gojko, Marta Savić, Medo Sakić, Andreana Čekić, Uroš Živković, Peđa Medenica i drugi.
Kada je Dragana svojevremeno govorila o kolegama iz Južnog vetra i saradnji koja je ostavila neizbrisiv trag na domaćoj estradnoj sceni, istakla je:
“Nas vezuje jedno određeno vreme, ali mislim da nas ipak više vezuje prijateljstvo.”
Ona je tada naglasila da je muzika koju su stvarali ostala da živi i decenijama kasnije, te da emocija koju publika oseća prema pesmama Južnog vetra ne jenjava.
“Obeležili smo jedno vreme i to nikada neće umreti.”
Dragana je više puta isticala da je ponosna na svoj početak i da nikada nije bežala od činjenice da je upravo u Južnom vetru stekla ogromnu popularnost. Iako je kasnije izgradila impresivnu karijeru, o tim godinama govori sa mnogo poštovanja i zahvalnosti.
U jednom intervjuu prisetila se i koliko su članovi Južnog vetra bili bliski:
“Mi smo bili kao porodica. Mnogo smo radili, putovali i zajedno prolazili kroz najlepše, ali i najteže trenutke.”
Posebnu emociju Dragana je pokazivala kada je govorila o pokojnom Sinanu Sakiću, sa kojim je godinama delila scenu. Njegov odlazak teško joj je pao, a jednom prilikom je istakla da je bio poseban čovek i veliki prijatelj.
Pesme Južnog vetra imaju posebnu snagu. Iako su nastale pre nekoliko decenija, one i dalje žive i publika ih voli što i dokazuje to da je prvi koncert Južnog vetra rasprodat u rekordnom roku zbog čega je, na veliko insistiranje publike, otvoren i drugi koncert za koje vlada ogromno interesovanje.
Karte možete kupiti putem sajta:
https://efinity.rs/event-map/juzni_vetar2_32259
Ili fizički na mestima: Blagajna Beogradske Arene, Blagajna Dom Omladine, Blagajna Sava Centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“.
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