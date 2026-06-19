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Skoro 900.000 pratilaca ostalo je zatečeno kada je sa naloga pop zvezde Milice Pavlović preko noći nestalo pet hiljada postova koji su na društvenoj mreži Instagram beležili milionske preglede.

Praktično sve što je gradila na ovoj platformi od 2015. godine kada se i pridružila Instagram zajednici, kao da nikada nije ni postojalo. S obzirom na to da je jedna od najpraćenijih pop zvezda u regionu, ovakva situacija iznenadila je sve one koji su uživali u njenim svakodnevnim objavama i komunikaciji koju su imali sa njom.

Poznavajući Milicu i njen način rada, mnogi sumnjaju da bi ona obrisala sve ono na čemu je radila proteklu deceniju, te imaju teoriju da je u pitanju hakerski napad i da nalog više nije u njenom vlasništvu.

S druge strane ima i onih koji su počeli da iznose teorije da je ovaj potez uvod u novu muzičku eru i skoru objavu novog, šestog po redu pevačicinog albuma, a njihove sumnje dodatno je podgrejala i njena nedavna poruka.

1/10 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić, printscreen/društvene mreže

-Završen je maraton od desetak dana snimanja spotova za novi MP6 (kako ste mu već dali ime)...leto ili jesen, pitanje je sad? - napisala je između ostalog Milica pre nekoliko dana.

Neočekivanom situacijom sa njenim Instagram nalogom, mlada muzička zvezda bacila je u rebus svoje fanove koji su već dugo u niskom startu i priželjkuju novi album kojem su osmislili i neformalni naziv "MP6".

Da li je zaista u pitanju marketinški trik kako bi najavila projekat kroz novi vizuelni identitet ili je u pitanju hakerski napad nismo uspeli da saznamo od njenog tima, ali ni nje. Ipak, ono što je sasvim sigurno jeste da su fanovi nestrpljivi da čuju i vide novu eru Milice Pavlović.

Poznata po svojoj inovativnosti i trendovima koje ne prati već diktira, fanovima sa Tvitera zadala je ozbiljne glavobolje, pa tvitovi ne prestaju da se nižu. Od pretnji koje stižu da u narednih sedam dana mora da objavi album, pa sve do komplimenata da je promenila pravac muzike na Balkanu.

1/6 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Marko Karović

Ono što je za sada provereno jeste da će Milica na novom albumu sarađivati sa svetski priznatim kompozitorom i producentom iz Grčke, Fivosom, pa nema sumnje da će šesti studijski projekat biti pun iznenađenja.

S druge strane, Milica je zbog situacije sa Instagramom uspela da za samo nekoliko sati postane jedna od glavnih tema na društvenim mrežama dok fanovi nestrpljivo čekaju odgovor na misteriju, ali i novi album.