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Prema navodima domaćih medija, Kristina Spalević je u sredu prijavila bivšeg partneraKristijana Golubovića, tvrdeći da joj je slao preteće poruke i da ju je uznemiravao.

Foto: Instagram Printscreen

Kako se dalje navodi, nadležni organi postupili su po prijavi, nakon čega su Goluboviću navodno izrečene hitne mere zabrane prilaska i komunikacije sa bivšom partnerkom. Zanimljivo je da je samo dan ranije Kristina javno govorila o problemima koje, prema njenim tvrdnjama, ima sa ocem svoje dece.

- Svi njegovi postupci u poslednjih neloliko dana pokazuju da on nije psihički dobro. Nek ostane bar ovo zabeleženo za slučaj da mi se nešto desi. Znaćete ko je, ja nemam neprijatelje. On nepoznatim osobama na mrežama piše gadosti o meni! To je pakao! Ja ne mogu više da ćutim... Danima priča o meni, toliko mizoginih komentara, ali ajde i to sam ja iskurila. Ali nemoj da mi pretiš i da mi udaraš na decu, mene samo njihov interes zanima i ništa dugo - rekla je zabrinuta Kristina.

Strahuje za decu

1/5 Vidi galeriju Kristina Spalević nekad je bila srećna sa Kristijanom Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Zorana Jevtić, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Kako je navela Kristijan je uzeo decu iz vrtića u vreme spavanja i bez prethodne najave, što je nju veoma zabrinulo s obzirom na to da sa njim provode vreme u društvu sumnjivih osoba i u kući koja nema ni najosnovnije uslove. Spalevićeva je dalje navela da joj je na njene zabrinute poruke odgovorio pretnjama.

- Deca ga interesuju samo kad treba da se tera meni inat i da se uništavaju moji živci. Šta on hoće da mene otera u grob? Znam da je svaki dan u kazinu. Kocka se, kockao se i kad sam se porađala, pa nije mogao ni flašu vode da mi donese u porodilište. Šta sam mislila? Kao i svaka glupa žena, mislila sam da će se promeniti... - zaključila je Kristina.

Inače, nakon što ga je Kristina prijavila policiji Golubović se oglasio za Kurir pa otkrio šokantne tvrdnje o Kristini.

"Bio je i ostao moja najveća ljubav"

1/6 Vidi galeriju Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: Printscreen, ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov

- Čisto eto da javnost ne bude zbunjena. Kristijan i ja smo razdvojeni. Trudimo se da budemo u korektnom odnosu. Nikada neću reći ''nikad''. Da, mi smo bili specifičan par, išli smo jedno uz drugo. Poklopilo se tu mnogo kockica, bio je moja najveća ljubav i sada je, ali ja smatram da nas dvoje ne treba da budemo zajedno iz mnogo razloga. Planiram da tako i ostane.