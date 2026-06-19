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Jakov Jozinović, koji je i pre izdavanja svog prvog albuma, koji je objavio pre nekoliko dana, punio dvorane i Arene širom regiona, izazvao je razna mišljenja na estradi.

Pevač i kantautor Srđan Marjanović je sada otkrio svoje mišljenje o dvadesetogodišnjem pevaču iz Vinkovaca, koji je osvojio čitav region.

- Jakov je simpatičan momak, ali je u Jakova menadžer uložio 100.000 evra u marketing i od ničega je napravio fantastičan marketing i zaradio na njemu par miliona - rekao je Srđan Marjanović i nastavio:

- Jakov lepo peva, sve je super, ali sve je neverovatno. Znaš koliko ljudi ima koji pevaju tuđe pesme i pevaju bolje od njega, ali nisu imali taj gas koji je on imao i finansijsku potporu.

Čuveni muzičar je istakao da poštuje trud koji je jakova doveo do uspeha koji je postigao i pohvalio njegov rad.

Foto: M.K./ATAImages

- To je ideja koja je uspela i ja to poštujem. Čuo sam i dve njegove pesme koje su odlične i trebalo bi da nastavi tako - rekao je na kraju Srđan Marjanović za Telegraf.rs.

Jakov, koji je nedavno održao 10 koncerata u Sava centru i za samo dan rasprodao Arenu u Beogradu, pre nekoliko dana je objavio prvi album o kojem je govorio.

- "Ja za čuda letim", moj prvi album je sada vaš. Život stvarno piše luda i onaj gore kojem sam najzahvalniji to sve upravlja na najljepši mogući način. Datum je 24.4.2025. i Matija, njegova Miriam i ja smo na terasi. Pričam mu jednu priču iz svog života, a on već počinje pevušiti pesmu koja danas nosi naziv mog albuma. U tom trenutku još niko ne zna za mene, i uz sebe sam imao "samo" porodicu, prijatelje, velike želje i predivne ljude poput Matije koji su verovali u mene - prisetio se mladi pevač i nastavio:

1/7 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Dolazimo do prvih stihova “Ja za čuda letim al ti se ne vidiš u tome” ni pomišljajući da će to biti slogan koji će obeležiti početak moje muzičke karijere. Godinu dana nakon je to naziv mog prvog albuma i regionalne turneje o kojoj sam ludački sanjao celi život. Često stanem i zaledim se kada shvatim koliko sam blagoslovljen na svemu što mi se desilo. Ne mogu preko noći stvoriti diskografiju koja pravda sva ova očekivanja, pritisak i uspehe, ali imam album na koji sam najponosniji, iza kojeg potpuno stojim i ponosno ću ga izvoditi na svakom idućem koncertu. Imam album u koji se toliko ljubavi i truda utkalo, toliko je talentovanih ljudi poklonilo deo svog vremena da bi album napokon bio objavljen, i da bi bio naš.