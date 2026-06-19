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Dragan Stojković Bosanac prvi put je progovorio za domaće medije o momentu kada je uspeo da spasi svoj život, istakavši da kada mu se slošilo nije mislio ni o čemu, već je tražio da se pozove hitna pomoć.

On se sada prisetio te teške večeri kada mu je naglo pozlilo u zgradi, pa je u detalje opisao kako je tekla drama u kojoj su mu u pomoć pritekle supruga i tašta.

"Bio sam svestan..."

- Moja supruga ima stan u Konjicu bez lifta i počeo sam da se zamaram sve više i više. I to jedno veče vraćao sam se u stan i na petom spratu samo vidim da se navlači mrak, nestaje vazduha, ali ne osećaš gušenje. Tako je lako umreti ljudi, to je neverovatno. Sad je ovo vrlo ozbiljna stvar. Bio sam svestan, držao sam se za ogradu. Dunja je stajala iza mene, a moja pokojna tašta Zora je otvorila vrata i krenula prema meni. Ja sam rekao: "Zovi hitnu pomoć, gotov sam." - ispričao je on, a potom nastavio.

1/5 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Damir Dervišagić

- I ja sam se spustio. Tašta mi je pridržala glavu da je ne razbijem. Hvala Bogu, nije ništa bilo. To je možda trajalo jedan minut da sam bio u potpunoj ne svesti. Već je stigla hitna pomoć. Konjic je mali i hitna je stigla za dva-tri minuta. Prebacili su me u bolnicu. I oni su me pregledali i rekli da je to kardiološki, da hitno idem za Beograd, ali da ne vozim auto, ali sam ja vozio - prisetio se Stojković.

"Dok sam živ, zahvalan sam Saši Popoviću"

Nakon što je došao u prestonicu, Bosanac se suočio sa surovom istinom i jezivom prognozom lekara. On se prisetio i Saše Popovića koji ga je u najtežem trenutku spojio sa adekvatnim stručnjacima. I sam ističe koliko je zahvalan Popoviću.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

"Gospodine, ostalo Vam je tri godine života"



- Nije bila nikakva polna bolest. Tu sam zahvalan dok sam živ Saši Popoviću koji me spojio sa jednim divnim čovekom, lekarom, kardiologom na Dedinju, koji mi je pomogao izuzetno. Na tome sam prvo zahvalan Saši što me spojio sa njim, a posebno njemu i naravno svim lekarima na Kliničko-bolničkom centru Dedinje. Operisana mi je srčana valvula ili srčani zalistak - istakao je harmonikaš.

Da situacija nije naivna, govore o tome i reči doktora koje je Bosanac preneo za magazin "Svet", kao i detalji same višesatne intervencije.

1/10 Vidi galeriju Dragan Stojković Bosanac Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Kad sam došao u Beograd, doktor mi je rekao: "Gospodine, vama je ostalo tri godine života ako ovo odmah ne operišete". Sve se završilo za nekoliko dana jer sam bio stvarno urgentan. Nije to bila nikakva protekcija. Kada sam drugi, treći dan u bolnici ležao, pa su me boele ruke, rekao sam: „Doktore Mićeviću, što me bole ruke?" Pa kaže: „Šest sati si ovako ležao dok smo te operisali". Bila je teška operacija, jer sam ja u nesvest pao u Konjicu - bio je iskren Bosanac.

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