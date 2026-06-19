Slušaj vest

Nakon što je Kristijan Golubović završio u policiji, on je za Kurir ispričao svoju stranu priče, a sada se oglasila i Kristina Spalević i iz svog ugla objasnila zbog čega je došlo do toga.

Ona je sada ispričala zašto ga je prijavila, ali je i istakla da brine za svoju bezbednost.

Zabrana prilaska

- Istina je da sam ga prijavila i dobio je zabranu prilaska od 48h za koju ne znam da li će se produžiti. Smatram da sam apsolutno ugrožena na mnogo načina, kao i moja porodica. Trpim neverovatno ismevanje i ponižavanje, kao i brutalno internet nasilje sa njegove strane i ne znam više na koji način da se zaštitim - rekla je Kristina za Blic, a potom nastavila svoju priču.

- Nemam zaštitu i imala sam velika iskušenja i probleme jer su mi neki advokati govorili da suđenje sa njim može da ima negativan uticaj na renome njihove kancelarije. Osećam se bespomoćno i pokušavam da nađem sve načine da se zaštitim od ovoga - rekla je.

1/6 Vidi galeriju Kristina Spalević i Kristijan Golubović Foto: Instagram Printscreen, Nemanja Nikolić, Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Boba Nikolić, Printscreen

- Da sam najgora žena, prostitutka ili cinkaroš, svet nije video da neko majku svoje dece ovoliko ponižava i pljuje. U ovoj priči mi je najviše žao dece. Da, imala sam greške i radila nemoralne stvari na televiziji, ali od momenta kada sam postala majka smatram da živim normalno i da sam sa njim maksimalno vodila računa - objašnjava.

"Išla sam kod psihijatra, imam napad panike"

- Ne znam do kad će moji roditelji biti žrtve njegovog olajavanja, a nikada nisam pomenula njegovu porodicu. On konstantno ponižava i vređa moju braću - kaže, pa nastavlja.

- Očajna sam zbog svega i loše psihički. Juče sam išla kod psihijatra, jer sam počela da dobijam napade panike, opsesiju da gledam šta on priča o meni, jer on dozvoljava da određeni ljudi degradiraju mene kao ženu i komentarišu moj fizički izgled, a on sve to podržava - objasnila je.

1/7 Vidi galeriju Kao rogovi u vreći Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- U jednom trenutku ću izaći u javnost i reći sve, a u ovom trenutku apelujem na ljude u državi i policiju da me zaštite od svega ovoga i svega što prolazim sa njim. Zbog dece se trudim da se izdignem, normalno zarađujem novac, nastavim život dalje i moram da ustajem iz kreveta koliko god da mi je teško. Stvarno proživljavam pakao - rekla je ona za pomenuti medij.

"Pokazivao je ljudima naše snimke odnosa"

Kristina objašnjava da Kristijan poseduje snimke koje je prethodno skinuo sa bebi kamere, a na kojima se vidi čin njihovih intimnih odnosa. Ona kaže da je Golubović to pokazivao drugim ljudima.

1/10 Vidi galeriju Početak ljubavi Kristine Spalević i Kristijana Golubović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Pošto je pominjao snimke, evo i o čemu se radi. Dok smo bili pod merama zabrane prilaska, on je pokazivao ljudima naše snimke odnosa koje je skinuo sa bebi kamere i to je pokazivao i u Centru za socijalni rad gde je izgovarao najgnusnije stvari vezane za mene. Njegov cilj je da se meni uzmu deca, kao što mi je rekao jednom prilikom kad mi je pretio

BONUS video: