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Teodora Džehverović ovih dana aktivno radi na renoviranju svog imanja na selu, a u tome joj pomažu njen brat Sava Džehverović i snaja Adriana Kadar.

Brat i snaja su nedavno došli iz Dubaija u kom, inače, i žive, a Teodora se na Instagramu pohvalila vrednim radom i trudom koji ulažu dok sređuju kuću.

Na njenom nalogu na društvenim mrežama je osvanuo video na kom Teodora nazdravlja sa snajkom dok prave pauzu, a za to vreme brat Sava marljivo radi.

Foto: Printscreen

Po objavljenim fotografijama, da se zaključiti da je ovaj trojac vredan i da, iako rade na teškom zadatku, atmosfera je izuzetna, a tu je i sreća što će uskoro srediti dom u kom će uživati kad žele da pobegnu od gradske gužve.

Foto: Printscreen

Uložila 40.000 evra

Teodora je, inače, nedavno kupila vikendicu, a za renoviranje je izdvojila veliku sumu novca. Budući da ta kuća zahteva mnogo sređivanja, pevačica je rešila da sebi napravi oazu mira.

Zato, ona je rešila da u blizini njenog rodnog mesta pazari napuštenu kuću. Iako je kupljena kao oronula i stara, Teodora želi da je sredi po svojoj volji, pa ne štedi novac na ulaganje u nekretninu.

1/5 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Damir Dervišagić

- Svi su se čudili prvo sto je toliko platila tu staru kuću sa malim dvorištem, a posle tek kad su čuli koliko će uložiti do kraja… Međutim, nju nije briga, ovo je bio njen san, da napravi sebi mesto za uživanje. U kući je bilo dosta vlage, loša je izolacija i krov je dotrajao, a želi da menja i fasadu, pa će tako biti puno posla… Kada tek krene opremanje unutra, možda joj i 40.000 evra koje je planirala, neće biti dovoljno ‐ ispričao je izvor blizak pevačici za Informer.

Pomaže i mama Džehva

Pevačica Teodora Džehverović je nedavno sa svojim pratiocima podelila snimak svoje majke Goce kako sa majstorima sređuje fasadu na kući. Teodorina mama je dobila mnogo pohvalnih komentara zbog ovog videa.

1/5 Vidi galeriju Goca Džehverović pomaže u radovima na kući Foto: Printscreen

Pevačica je sa ponosom tada pokazala kako joj je majka vredna, pa je usnimila kadrove gde Goca pomaže oko radova.

- Došlo je vreme i da renoviramo našu porodičnu kuću - napisala je Teodora na videu.

- Bravo Goco, ti si žena za sve. Sve ti uspeva i o svemu moraš da misliš - bio je jedan od komentara na mrežama.

Stan od 400.000 evra u Beogradu na vodi

Podsećamo, mlada pevačica je na Beogradu na vodi kupila dupleks na 21. spratu koji je platila 400.000 evra.

Ona je ranije u vlogu na TikToku pokazala delić novog stana, a u jednom trenutku je i zaplakala od sreće.

Ovako izgleda Teodorin stan u Beogradu na vodi i kuća koju je nedavno kupila:

1/7 Vidi galeriju Teodora Džehverović Foto: Printscrean

Njen stan je raskošan i osvijetljen, a nema sumnje da će ga opremiti po poslednjoj modi. Teodora nije krija suze i ponos pre svega što je sebe obezbedila.

Osim toga, Teodora je kupila i dva parking mesta u garaži zgrade, čime je dodatno podigla vrednost svoje nove nekretnine.

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