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Još od prvog pogleda, kada su se sreli na letovanju u Crnoj Gori, u Herceg Novom, 1989. godine, krenuli su da ispisuju stranice svoje ljubavne priče. Iz toga su kasnije potekli i naslecnici - ćerka Zorana i sin Mirko, a ponosni roditelji se nikada nisu venčali.

Njihov dugogodišnji odnos se završio prevarom, a Goca je jednom prilikom otvorila dušu i iskreno se prisetila detalja njihovog odnosa.

Ovako su oni nekada izgledali zajedno:

1/7 Vidi galeriju Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi Foto: Printscreen, Printscreen/Legende podzemlja

Najveća ljubav pevačice počela na prvi pogled

Svega 35 godina imao je Zoran kada je 27. novembra 1999. u Beogradu stradao na uglu Nemanjine i Svetozara Markovića oko 1.30 tako što je stao na crveno svetlo na semaforu. Osim što ga danas ljudi pamte kao prvog čoveka ozloglašenog surčinskog klana, Šijan je poznat i kao nekadašnji šampion Evrope u kik-boksu.

Prošlo je mnogo godina otkako ga nema, ali Božinovska i dalje ističe da je Zoran Šijan bio njena najveća ljubav. Zato ga često i pominje u javnosti, a jednom je detaljno opisala kako su se tačno upoznali.

Nakon susreta na plaži, otišli su na večeru, kad su se rastali, nisu razmenili kontakt, a jedino što je Zoran znao je da se ona sa odmora vraća tri dana kasnije. Potom ju je sačekao na aerodromu i nakon druge večeri koju su proveli zajedno, on ju je zaprosio i Goca je pristala. Međutim, papire nikad nisu potpisali, a burme nisu krasile njihove ruke. Par je živeo u vanbračnoj zajednici u vili u Surčinu gde Božinovska i dalje stanuje.

Ovo je vila u kojoj su živeli zajedno:

1/15 Vidi galeriju Goca Božinovska Foto: Kurir, Printscreen, FOTO KURIR

- Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo" - prisetila se Goca.

Prevara sa Gocinom najboljom drugaricom

Njihova veza se završila neverstvom. Svoje poslednje godine života, Šijan je proveo sa Gocinom najboljom drugaricom i komšinicom Goranom, zbog koje ju je ostavio.Iz te ljubavi Šijan i Gorana dobili su sina.

- Nije bilo lako. Bile smo drugarice. Život je tako nametnuo. To me je promenilo. Tada je to bio najteži trenutak u mom životu. I pored svega, opet bih izabrala njega, srećna sam što sam imala u jednom periodu svog života takvog lepog čoveka i što sam sa takvim kvalitetnim čovekom rodila decu, to nikad ne bih promenila. Sad, kad bi ustao iz groba, da sam mlada, opet bih isto izabrala. Jedino što bih promenila u svom životu je da on bude živ. Prihvatila bih deset žena da ima pored, da ih ja sve finansiram i izdržavam, samo da je živ - rekla je Božinovska.

1/8 Vidi galeriju Pevačica Goca Božinovska bila je u braku sa jednim od žestokih momaka beogradskog asfalta i šampion Evrope u kik-boksu, Zoranom Šijanom, kojem je rodila dvoje dece Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Privatna Arhiva

Ubistvo Šijana: "Moja muka i borba do danas"

Kada je Šijan upucan, Goca nije bila u Srbiji, a tragičnu vest primila je od Šabana Šaulića.

- Odmah sam čula da mu je čudan glas, pita me: "Gde si, jesi li čula nešto?" Iste sekunde su mi se noge odsekle. Dodao je:"Mislio sam da znaš, možda nije istina, čuo sam da su upucali Šijana u Dimitrija Tucovića." Kad sam krenula na put, tri dana mi je igralo oko, išla sam tada s Kukijem (Ivan Kukolj Kuki), kažem mu: "Nemoj da pomisliš da ti namigujem, desno oko mi igra već tri dana, ne mogu da gledam." Tog momenta, kad mi je Šaban javio, tad je prestalo. Tako je prestala naša priča, a počela moja muka i borba sa životom do današnjeg dana - iskrena je Goca, koja je, inače, zbog Zorana napustila estradu.

Ovako je ona izgledala nekada:

1/11 Vidi galeriju goca božinovska nekad i sad Foto: printscreen YT

Naime, Zoran nije voleo da se Božinovska bavi pevanjem, pa se ona tako povukla i sedam godina nije uzela mikrofon u ruke. Tek nakon što su se rastali, pevačica se vratila svom poslu.

Podsetimo, veza između estrade i mafije je jaka. Posebno kada je reč o odnosima između pevačica i žestokih momaka. Neke od njhih, bile su u prijateljskim odnosima s ljudima kojih su se svi plašili, a druge pak u velikim ljubavima.

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