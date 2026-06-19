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Ostalo je još manje od 500 karata za koncert Milančeta Radosavljevića na Tašmajdanu. Interesovanje publike je ogromno, a ulaznice za muzički spektakl koji će se održati 3. jula prodaju se neverovatnom brzinom. Svi koji žele da prisustvuju ovom posebnom događaju trebalo bi da svoje mesto obezbede što pre, jer se očekuje da i poslednjih manje od 500 ulaznica bude rasprodato u rekordnom roku.

Nema mnogo umetnika koji iza sebe imaju karijeru ispunjenu pesmama koje se i danas pevaju istim žarom kao i pre nekoliko decenija. Upravo zato koncert Milančeta Radosavljevića nije samo još jedan nastup, već veče koje nosi posebnu emociju i veliki značaj za sve ljubitelje narodne muzike. Legenda narodne scene će 3. jula prvi put održati svoj solistički koncert u Beogradu, i to na jednom od najlepših koncertnih prostora u prestonici – Tašmajdanu.

Od trenutka kada je koncert najavljen, interesovanje publike ne prestaje da raste. Ljubitelji njegove muzike dolaze iz svih krajeva Srbije i regiona kako bi zajedno pevali hitove koji su obeležili brojne ljubavi, veselja i najlepše uspomene. Generacije su odrastale uz njegove pesme, a upravo zbog toga ovaj koncert ima posebnu težinu i emotivni značaj. Mnogi ga nazivaju pevačem čije pesme spajaju generacije, a 3. jula svi će imati priliku da zajedno budu deo jednog istorijskog trenutka.

Milanče Radosavljević Foto: Printscreen Instagram

Kao krunu svoje bogate karijere i poklon publici koja ga godinama verno prati, Milanče je pripremio i veliko iznenađenje. Posle mnogo godina, snimio je novu pesmu, koju će publika premijerno čuti upravo na Tašmajdanu. Biće to prvi susret sa novom numerom, a pevač ne krije da je u nju uložio mnogo emocija i da jedva čeka trenutak kada će je podeliti sa svojim obožavaocima.

Nova pesma nastala je u saradnji sa maestrom Acom Sofronijevićem, jednim od najcenjenijih muzičara i producenata na ovim prostorima, koji je sa svojom produkcijom ujedno i jedan od organizatora koncerta. Njihova saradnja donela je posebnu energiju i projekat koji već sada izaziva veliko interesovanje javnosti.

Sve ukazuje na to da će 3. jul na Tašmajdanu biti veče puno emocija, uspomena i pesama koje su obeležile mnoge živote. Zato organizatori još jednom pozivaju publiku da ne čeka poslednji trenutak, jer je u prodaji ostalo još samo 500 karata. Ukoliko želite da budete deo prvog solističkog beogradskog koncerta Milančeta Radosavljevića i zajedno sa njim ispišete jednu posebnu stranicu istorije narodne muzike, sada je pravi trenutak da obezbedite svoje mesto.

Foto: Pink

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