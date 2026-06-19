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"Luda za tobom", legendarni hit naše pevačice Lepe Brene orio se u studiju američke televitije "FOX" kada je fudbaler Zlatan Ibrahimovićpustio ovu numeru.

Tim potezom i ponesen dobrim ritmom, Ibrahimović je napravio ozbiljnu atmosferu, tapšao i pevao stihove koji su više od dve decenije među omiljenima u regionu.

Bivši američki fudbaler Aleksi Lalas, Ibrin kolega, sasvim zbunjen njegovim nastupom, pitao je o čemu peva i o kojoj muzičkoj grupi je reč. Tako je Zlatan objasnio u detalje stihove ovog domaćeg hita.

1/10 Vidi galeriju Lepa Brena godinama u biznisu Foto: Kurir, Kurir Televizija

Ovaj trenutaj je postao viralan i dobro se pozicionirao na društvenim mrežama, budući da se o toj situaciji naveliko brujalo. Zato, lep i veso gest poznatog fudbalera nije promakao ni Lepoj Breni, koja se oglasila.

Pevačica nije krila koliko ju je snimak oduševio, pa mu je u komentaru poručila tople reči.

- Zlato zlaćano - napisala je Brena Ibri.

"Ovo je vrhunac moje karijere"

Zlatan Ibrahimović je i ranije znao da oduševi region svojom promocijom domaćih pesama na svetskoj sceni. Naime, zahvaljujući njemu, došlo je i do planetarne popularizacije pesme "Jutro je", koju inače izvodi pevačica Nada Topčagić. Njena pesma se ozbiljno glasno čula i na prestižnom festivalu "Sanremo".

- Ovo je vrhunac moje karijere, pala sam u trans kada sam čula da se Nadicina pesma “Jutro je” čuje na Sanremu. Pa ima li veće sreće od toga?! Ovako sam se poslednji put osećala kada sam u Domu sindikata dobila ovacije za pesmu “Zaklanjaš mi sunce”. Nemam reči kojima bih opisala to što je taj mali uradio - izjavila je Nada tada.

Foto: ATA images

- Ja sam to dete upoznala kada je imao 12 ili 13 godina, bila sam na ručku kod njegovog oca. Sve se dogodilo tokom moje turneje u Švedskoj, pa je taj menadžer koji je ugovarao nama poslove pozvao mene i supruga na ručak kod Ibrahimovića. Čovek nas ugostio fino, i tada se pojavio on. Zlatan je bio štrkljav onako, visok. Kažu mi da je talenat za fudbal, ali ja i suprug nepoverljivi. Igrao je tu za jedan klub u blizini Malmea. Nije mi delovalo da će za 15 godina postati bog sporta i fudbala. Posle mi ovaj menadžer govorio: Vidiš, a bili ste nepoverljivi - rekla je za Blic svojevremeno.

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