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Starleta Stanija Dobrojević iza sebe ima brak, međutim, govorilo se i o atraktivnom Rusu sa kojim je navodno 2010. godine stupila u zajednicu.

Sada je u medijima isplivao venčani list srpske starlete prema kom se može zaključiti da se ona udala i u Americi, doduše, mnogo ranije.

Kako je naznačeno u priloženim dokumentima do kojih je došao Blic, Stanija se udala 2008. godine za izvesnog Orlanda Rivera.

1/12 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen/Instagram, Printscrean, Printscreen

Koliko se za sada zna, Dobrojevićka nije mnogo govorila o pomenutom muškarcu, već je isključivo isticala priču o poslovima koje je obavljala u Sjedinjenim Američkim Državama. Govorila je i o upoznavanju sa Asminom Durdžićem i o tome kakvi su im bili planovi, dok je brak o kom se sad saznalo, držala po strani od očiju javnosti.

Brak sa Rusom

Naveliko se pisalo i pričalo o njenoj bračnoj zajednici sa zgodnim Rusom, a ona je svoj ljubavni status krila i tokom takmičenja u rijalitiju "Farma 1".

Naime, te 2011. godine, starleta je tvrdila da je bila samo u vezi. Međutim, situacija se menja kada se ona tek kasnije rešila da prizna da je sa pomenutim Rusom provela vreme u braku dve godine.

Vladimir je, inače, po struci ekonomista, a osim toga, slikao se i za prestižni muški časopis "Men's Health". On je potvrdio ove navode nakon rastanka od Stanije.

- Ja sam dva puta bila prošena. Jednom sam imala brak od dve godine, bez dece, naravno. Ali mi nije padalo na pamet da rađam decu pre 30. godine, jer sam želela da ostvarim svoje hirove, ciljeve - ispričala je jednom prilikom starleta.

- Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije - rekao je tada Vladimir za domaće medije.

Momke nalazila u rijalitiju

Stanija je svoju vezu sa Filipom Panajotovićem započela pred kamerama u „Farmi“, ali pošto se završio rijaliti, tako se završila i njihova ljubav.

Stanija je bila i u vezi sa manekenom i bivšim zadrugarom Markom Markovićem, čak su planirali i brak.

Emocije prema Kristijanu Goluboviću

Kristijan Golubović svojevremeno je tvrdio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, nakon čega se ona oglasila i rekla da su to laži koje će dokazati na sudu. Međutim, došlo je do preokreta kada je Asmin Durdžić u Eliti 9 otkrio da mu je Stanija priznalada je na "Farmi 6" bila sa Kristijanom, što je potom i ona potvrdila.

Naime, Asmin je rekao da mu se ne dopada to što Stanija iznosi detalje iz njihovog odnosa, te da ima i on štošta da kaže o njenom moralu.

1/10 Vidi galeriju KRISTIJAN GOLUBOVIĆ Foto: Nikola Anđić

Stanija nije demantovala navode već je pobesnela zbog toga što je Asmin to javno rekao.

- Jel ti miliš da ćeš da opereš sebe i svoje postupke time što iznosiš za Kristijana Golubovića - pitala ga je.

- Neću, ali ti si meni to pričala, jel tako? - nastavljao je Asmin.

- Znam šta sam ti pričala, nažalost, i ti si sada to iskoristio ovde brže - bolje. Jesi ti sada bolji čovek? Jesi me zgazio, uništio? - priznala je Stanija.

1/4 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen

- Nisam, ali želim da kažem da radiš nešto, pa demantuješ. Ti si Kristijana predstavila kao najvećeg lažova, a bila si sa njim intimna. Dok je on to tvrdio, ti si demantovala - odbrusio je Durdžić.

- Pričaš o nečemu što ni kamere nemaju, što je bilo pre 10 godina - pravdala se starlera.

- Ali ti si to meni rekla, ti - odgovorio joj je.

- I zašto imaš potrebu to da iznosiš? Zato što si ljigavština jedna. Zamisli šta bi bilo da znaš neke druge stvari, ovo za Kristijana je meni banalno, ja sam kriva što sam te doživljavala kao partnera, tu glupost da ti kažem i da ti se poverim. I to si ovde iskoristio. Nije problem, ali ne znam odakle ti pravo da to ovde iznosiš - besno je govorila Stanija.

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