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Od svog prvog pojavljivanja, pa do danas Bojan Jovanovski, iliti Boki 13, privlačio je pažnju javnosti gde god se pojavi, a ujedno je i prvi muškarac sa naših prostora koji se predstavio publici obučen i našminkan kao žena.

Na društvenim mrežama kruži fotogorafija koja prikazuje njega iz mlađih dana i na osnovu nje se može videti kako je izgledao pre estetskih zahvata.

Na staroj zaboravljenoj fotografiji nalazi se Boki sa smeđom kosom, bez uvećanih usana i jagodica. Mnogi komentari su se samo nizali, a pojedini su čak isticali da je Jovanovski nekada bio "pravi šmeker".

"Kakav šmeker je bio", "Uopšte ne liči na sebe", "Pravi balkanski domaćin", "Tad je baš bio lep", samo su neki od komentara koji su se nizali.

Bio u zatvoru zbog reketa

Da Boki vodi nesvakidašnji način života, govori u prilog i to da je bio optužen za reketiranje. Naime, neki period je proveo u zatvoru, a potom je po izlasku ispričao šta se tačno desilo i kako je to podneo.

1/9 Vidi galeriju Bojan Jovanovski – Boki 13 pojavio se i večeras na trećem koncertu Vesne Zmijanac Foto: Damir Derivšagić

- Naravno da mi je veoma teško. Nije ovo jednostavna priča. Najviše mi je zapravo teško zbog njih, ne toliko zbog njih. Nisam se nadao da ću završiti u zatvoru zbog dela koje nije dokazano da sam počinio, za delo koje nisam počinio. Osuđen sam poput nekog teroriste. To je gorka tema, izaziva razna osećanja. Od najvećeg besa, do najveće tuge. Najavio sam dokumantarac o mom životu. Saznaće se mnoge stvarti o mom životu. Istina je sasvim drugačija od onog kako se predstavilo - rekao je on jednom prilikom za Premijeru Vikend Specijal.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: Damir Dervišagić, Antonio Ahel/ATAImages

On je tada opisao da se osećao loše kada je bio uhapšen.

- Osećao sa se loše, naravno. Veliki šok je to bio, to je trauma koju ću nositi do kraja života. Osećao sam da mi se sprema nešto loše, mesecima pre toga - prisetio se Boki.

"Nekoliko puta je moj život bio doveden u pitanje"

Boki se tada prisetio teških trenutaka, istakavši da je nekoliko puta bio blizu smrti.

- Nekoliko puta je moj život bio doveden u pitanje, nije to jedini put. Imao sam i hitnu operaciju, dvadesetak me je delilo od sigurne smrti. Te 2020. da nije bilo brze reakcije hirurga, danas ne bih bio živ. Svašta sam doživeo, ali to ću ostaviti za film i neku drugu priliku.

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