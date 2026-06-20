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Aleksandra Prijović je u jednom od svojih spotova odlučila da publici predstavi i deo svog privatnog života. Emotivnim i pažljivo odabranim kadrovima istakla je trenutke koji su joj važni van reflektora i velikih bina, pružajući fanovima priliku da je upoznaju iz sasvim drugačijeg ugla.

Posebnu pažnju privukli su dirljivi prizori sa njenom decom, koji odišu toplinom, nežnošću i iskrenom porodičnom srećom. Kroz spontane trenutke igre, zagrljaje i osmehe, popularna pevačica je pokazala koliko joj je uloga majke važna i koliko je porodica njeno najveće životno bogatstvo.

Ispunila sve želje

1/5 Vidi galeriju Pevačica ostvarila san Foto: Youtube Printscreen

Jednako emotivni su i kadrovi sa suprugom Filipom Živojinovićem. Njihova bliskost, međusobno poverenje i ljubav prikazani su na nenametljiv, ali veoma upečatljiv način. Upravo ti trenuci dodatno naglašavaju poruku spota o važnosti zajedništva, podrške i ljubavi koja traje uprkos svim životnim izazovima.

Ipak, jedan od najposebnijih segmenata spota svakako je povratak u njen rodni Beli Manastir. Scene u kojima se Aleksandra vraća u kraj u kojem je odrasla nose snažnu emotivnu težinu i podsećaju na korene koje nikada nije zaboravila.

Posebno dirljivi su susreti sa bakom i dekom, koji su obeležili njeno detinjstvo i odrastanje. Njihovi zagrljaji, osmesi i iskrena radost zbog ponovnog okupljanja stvaraju trenutke koji ostavljaju snažan utisak i bude emocije kod gledalaca.

Vratila se korenima

1/8 Vidi galeriju Muzička zvezda uradila porodični projekat Foto: Youtube Printscreen

Poznata po tome što svojim pesmama prenosi snažne emocije, Aleksandra je i ovoga puta ostala dosledna sebi. Privatni segmenti uklopljeni su u priču spota na prirodan i nenametljiv način, naglašavajući poruke o ljubavi, porodici, pripadnosti i životnim vrednostima koje često zauzimaju centralno mesto u njenom stvaralaštvu.

Novi projekat tako nije doneo samo muziku, već i ličnu priču koja stoji iza nje. Pokazavši deo svog emotivnog sveta, Aleksandra je još jednom potvrdila da njena umetnost ne nastaje slučajno, već da iza svakog kadra, stiha i melodije stoje iskrene emocije, životno iskustvo i pažljivo osmišljena poruka.

Posebnu zahvalnost je pokazala prema svom dugogodišnjem menadžeru Danijelu Blašku Blažiću kao i novim saradnicima.