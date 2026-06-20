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Nikola Peković ovog leta, prema navodima koji kruže po kulaorima, planira odmor daleko od očiju javnosti i turističke vreve.

Kako se može čuti iz njegovog okruženja, nekadašnji košarkaš je zainteresovan za iznajmljivanje luksuzne kuće na atraktivnoj primorskoj lokaciji, a ne za smeštaj u hotelu, što je izbor za koji se sve češće odlučuju javne ličnosti koje žele više privatnosti tokom odmora.

Zavrzlama

Prema istim navodima, Peković prilikom potrage za idealnim mestom za letovanje posebnu pažnju obraća na diskreciju i mir. Navodno mu je važno da nekretnina bude dovoljno udaljena od prometnih turističkih zona, ali i da poseduje direktan pristup moru, kako bi mogao da uživa u odmoru sa novom ženom bez velikog broja ljudi u neposrednoj blizini. Ali, kažu neki, i da ne sretne bivšu ženuVioletu Peković.

Ne zna šta ga je snašlo

1/5 Vidi galeriju Nikola Peković na mukama Foto: Ana Paunković, printscreen/balkansquare.com, Kurir, Nenad Kostić, Saša Pavlić Koki

Poslednjih godina interesovanje javnosti za privatni život bivšeg sportiste ne jenjava, pa se gotovo svaki njegov potez nalazi pod lupom medija. Upravo zbog toga, tvrde izvori, navodno nastoji da pronađe lokaciju koja će mu omogućiti da se potpuno opusti i vreme provede u krugu najbližih ljudi, bez neželjene pažnje.

Interesovanje medija

Iako se o njegovim planovima mnogo govori, Peković se nije javno oglašavao na ovu temu. Zbog toga detalji vezani za destinaciju, trajanje odmora i eventualni izbor smeštaja za sada ostaju predmet medijskih nagađanja.

Zna svaki pokret

1/5 Vidi galeriju Violeta Peković sve prati Foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock, Privatna Arhiva, Carlos Gonzalez / Zuma Press / Profimedia

Poznato je da mnoge javne ličnosti poslednjih godina umesto luksuznih hotela biraju privatne vile i kuće uz more. Takav izbor pruža veću slobodu, više privatnog prostora i mogućnost da odmor protekne bez prisustva velikog broja gostiju i fotografa. Upravo zbog toga ne čudi što se i Peković posle razvoda dovodi u vezu sa sličnim planovima.

Za sada ostaje da se vidi da li će se navodi pokazati tačnim i da li će bivši košarkaš zaista leto provesti u privatnoj kući na obali. Dok se čeka eventualna potvrda, sa velikim interesovanjem pratimo svaku novu informaciju koja se pojavljuje o njegovim planovima za predstojeći odmor, privatani i poslovni život.